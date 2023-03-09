Наступний автомобіль Tesla буде майже повністю автономним — Маск — Finance.ua
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Наступний автомобіль Tesla буде майже повністю автономним — Маск

Технології&Авто
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Наступний автомобіль Tesla буде майже повністю автономним — Маск
Наступний автомобіль Tesla буде майже повністю автономним — Маск
Автомобілі Tesla, які збудують на платформі нового покоління, працюватимуть майже повністю в автономному режимі.
Про це заявив глава Tesla Ілон Маск на конференції Morgan Stanley, повідомляє Electrek.
Таким чином, водієві не доведеться постійно стежити за дорогою та тримати руки на кермі.
Заява Маска збігається з його торішніми обіцянками побудувати якесь футуристичне «роботаксі» — шатл, призначений виключно для перевезення пасажирів.
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«Його буде значною мірою оптимізовано під автономію — тобто, у нього не буде керма чи педалей. Буде й низка інших інновацій, які я вважаю досить вражаючими, фундаментально вони стануть метою зниження вартості поїздки за милю або кілометр», — казав Маск у квітні 2022 року.
При цьому початок виробництва був запланований на 2023 рік.
Варто зазначити, що Маск пообіцяв, що Tesla зробить усі свої автомобілі, випущені з 2016 року, «цілком самокерованими» за допомогою оновлень програмного забезпечення.
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При цьому він дійшов до того, що згадав «самостійне водіння 5-го рівня SAE». Деякі покупці Tesla платили від $5 000 до $15 000, вважаючи, що автовиробник зрештою виконає цю обіцянку.
Проте Tesla поки що представила лише «повну бета-версію автономного водіння» (FSD Beta), яка, як і раніше, є системою допомоги водієві 2-го рівня FSD Beta.
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Бета-програма FSD також знаходилася в застої протягом кількох місяців, практично без істотних оновлень для переважної більшості учасників програми.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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