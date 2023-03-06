Tesla знизила ціни на два свої найдорожчі електромобілі — Finance.ua

Tesla знизила ціни на два свої найдорожчі електромобілі Сьогодні 23:06 — Фондовий ринок

Tesla знизила ціни на два свої найдорожчі електромобілі в США через кілька днів після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив, що нещодавнє зниження цін на інші моделі призвело до зростання попиту.

Про це повідомляє Reuters

Зниження цін, п’ята зміна Tesla з початку року, варіювалося від 4% у версії Model S до 9% у дорожчому Model X.

Маск неодноразово заявляв останніми місяцями, що Tesla зосередиться на зниженні цін, щоб стимулювати попит, і що вона досягла успіху в стимулюванні замовлень з глобальними знижками, введеними в січні.

«Бажання людей володіти Tesla є надзвичайно великим. Обмежуючим фактором є їхня здатність платити за Tesla», — сказав Маск минулого тижня на дні інвестора Tesla.

У січні Tesla знизила ціни на свої автомобілі на всіх ринках, запропонувавши знижки до 20%, що багато аналітиків розцінили як початок цінової війни лідера ринку електромобілів.

Моделі S та Model X, які випускаються у базовому повнопривідному (AWD) та виконанні Plaid, становили близько 4% світових поставок Tesla у 2022 році. Дві дешевші моделі, седан Model 3 та кросовер Model Y становлять основну частку.

На сайті Tesla повідомляється, що ціни на обидві версії Model S були знижені на 5000 доларів. Базова версія Model S була знижена на 5% до 89990 доларів, а ціна версії Plaid була знижена на 4% до 109990 доларів.

Ціни як на Plaid, так і на базові варіанти автомобілів Model X були знижені на 10 000 доларів. Ціна базової повнопривідної версії Model X була знижена на 9% до 99990 доларів, а її версія Plaid була знижена на 8% до 109990 доларів.

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За повідомленням Reuters, Tesla має нову версію Model 3 під кодовою назвою Highland, яку планується запустити у виробництво наприкінці цього року, а також зміну моделі Y під кодовою назвою Juniper наступного року.

Нагадаємо, Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Статки Маска зросли завдяки зростанню на 70% вартості акцій Tesla цього року.

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