Тернополянин ошукав інвесторів зі США, привласнивши гроші з прибутків підприємства — прокуратура — Finance.ua
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Тернополянин ошукав інвесторів зі США, привласнивши гроші з прибутків підприємства — прокуратура

Кримінал
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Тернополянин, який створив підприємство спільно з іноземцями зі США, незаконно привласнював гроші з прибутків підприємства.
Про це у Фейсбуці повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.
«За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.
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За даними слідства, тернополянин у 2020 році створив товариство з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Побудувавши житловий будинок у с. Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор ТОВ привласнив 754 600 грн, одержаних від продажу належних товариству квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів.
Надалі тернополянин вирішив «зайнятися» виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у Тернопільському районі. Його справжніми намірами було заволодіння цим майном. Для цього він разом із дружиною незаконно перереєстрував землю та будівлі на новостворену юридичну особу, продав їх та заволодів 2 291 975 грн.
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Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно вартістю понад 1 млн 700 тис. грн, та арештоване майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.
За матеріалами:
Укрінформ
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