Тернополянин ошукав інвесторів зі США, привласнивши гроші з прибутків підприємства — прокуратура Сьогодні 19:17 — Кримінал

Тернополянин, який створив підприємство спільно з іноземцями зі США, незаконно привласнював гроші з прибутків підприємства.

Про це у Фейсбуці повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, тернополянин у 2020 році створив товариство з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Побудувавши житловий будинок у с. Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор ТОВ привласнив 754 600 грн, одержаних від продажу належних товариству квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів.

Надалі тернополянин вирішив «зайнятися» виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у Тернопільському районі. Його справжніми намірами було заволодіння цим майном. Для цього він разом із дружиною незаконно перереєстрував землю та будівлі на новостворену юридичну особу, продав їх та заволодів 2 291 975 грн.

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Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно вартістю понад 1 млн 700 тис. грн, та арештоване майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Укрінформ За матеріалами:

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