Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше — Finance.ua
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Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше

Казна та Політика
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Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше
Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше
Зростання капінвестицій в Україні в січні-березні 2025 року проти аналогічного періоду 2024 року уповільнилося до 32,5% із 48,1% у четвертому кварталі 2024 року. За перший квартал цього року освоєно 123,8 млрд грн капінвестицій.
Про це повідомили у Державній службі статистики.

Джерела фінансування

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в січні-березні 2025 року залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,1% загального обсягу.
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Інші джерела фінансування:
  • частка держбюджету становила 3,5%:
  • кошти населення на будівництво житла — 6,5%;
  • місцеві бюджети — 2,7%;
  • банківське та інше позикове фінансування — 4,7%;
  • коштів іноземних інвесторів — лише 0,3%.

У що інвестують найбільше

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання — 36,8%, інженерні споруди — 18,2%, транспортні засоби — 10,7% усіх інвестицій
За даними Держстату, найбільше в зазначений період капінвестиції зросли у:
  • сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності — в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн;
  • сільському господарстві — на 46,9%, до 13,6 млрд грн;
  • промисловості — на 25%, до 48,7 млрд грн.
В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 55,8%, до 11,3 млрд грн, діяльності у сфері права та бухгалтерського обліку — на 46,1%, до 0,46 млрд грн інформації та телекомунікацій — на 42%, до 5,5 млрд грн, в операціях із нерухомим майном — у 2,4 раза — до 3,7 млрд грн.
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Зазначається, що у сфері професійної, наукової та технічної діяльності зростання становило 16,3%, до 1,1 млрд грн, у фінансовій і страховій діяльності — 79,4%, до 4,5 млрд грн, у будівництві — 14%, до 10,5 млрд грн, у держуправлінні та обороні — 31,4%, до 61 млрд грн, освіті — 97,8%, до 0,2 млрд грн, охороні здоров’я — 52,4%, до 2,6 млрд грн.
За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зросли на 35,1% і становили 534,4 млрд грн.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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