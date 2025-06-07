Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше — Finance.ua

Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше Вчора 08:15 — Казна та Політика

Темпи зростання капінвестицій сповільнилися: у що інвестують найбільше

Зростання капінвестицій в Україні в січні-березні 2025 року проти аналогічного періоду 2024 року уповільнилося до 32,5% із 48,1% у четвертому кварталі 2024 року. За перший квартал цього року освоєно 123,8 млрд грн капінвестицій.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Джерела фінансування

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій в січні-березні 2025 року залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,1% загального обсягу.

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Інші джерела фінансування:

частка держбюджету становила 3,5%:

кошти населення на будівництво житла — 6,5%;

місцеві бюджети — 2,7%;

банківське та інше позикове фінансування — 4,7%;

коштів іноземних інвесторів — лише 0,3%.

У що інвестують найбільше

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання — 36,8%, інженерні споруди — 18,2%, транспортні засоби — 10,7% усіх інвестицій

За даними Держстату, найбільше в зазначений період капінвестиції зросли у:

сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності — в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн;

сільському господарстві — на 46,9%, до 13,6 млрд грн;

промисловості — на 25%, до 48,7 млрд грн.

В оптовій та роздрібній торгівлі обсяг капітальних інвестицій зріс на 55,8%, до 11,3 млрд грн, діяльності у сфері права та бухгалтерського обліку — на 46,1%, до 0,46 млрд грн інформації та телекомунікацій — на 42%, до 5,5 млрд грн, в операціях із нерухомим майном — у 2,4 раза — до 3,7 млрд грн.

Зазначається, що у сфері професійної, наукової та технічної діяльності зростання становило 16,3%, до 1,1 млрд грн, у фінансовій і страховій діяльності — 79,4%, до 4,5 млрд грн, у будівництві — 14%, до 10,5 млрд грн, у держуправлінні та обороні — 31,4%, до 61 млрд грн, освіті — 97,8%, до 0,2 млрд грн, охороні здоров’я — 52,4%, до 2,6 млрд грн.

За даними статвідомства, капітальні інвестиції в Україні у 2024 році порівняно з 2023 роком зросли на 35,1% і становили 534,4 млрд грн.

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