Тайвань створить власну мережу супутникового інтернету, щоб відмовитися від Starlink Ілона Маска — Finance.ua
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Тайвань створить власну мережу супутникового інтернету, щоб відмовитися від Starlink Ілона Маска

Технології&Авто
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Тайвань створить власну мережу супутникового інтернету, щоб відмовитися від Starlink Ілона Маска
Тайвань створить власну мережу супутникового інтернету, щоб відмовитися від Starlink Ілона Маска
Для забезпечення національної безпеки та комунікаційної стійкості, Тайвань планує створити власну супутникову інтернет-мережу, щоб не залежати від сервісу Starlink одіозного Ілона Маска,
Про це пише Mezha з посиланням на The New York Times.
Ця ініціатива відображає нагальну потребу Тайваню в надійній резервній інтернет-системі, враховуючи геополітичну напруженість у відносинах з Китаєм і вразливість наявної інфраструктури.
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Starlink, проєкт компанії SpaceX Ілона Маска, здобув світове визнання завдяки забезпеченню життєво важливого інтернет-зв'язку під час критичних ситуацій, таких як землетрус у Тонга та напад росії на Україну. Однак занепокоєння щодо потенційних ризиків залежності від сервісу, який перебуває під одностороннім контролем Ілона Маска, спонукає Тайвань до створення власної супутникової мережі.
Тайвань, розташований лише за 128 км від Китаю, часто зазнає кіберзагроз та військових провокацій. Нагальна потреба в самодостатній системі зв’язку була підкреслена перебоями з інтернетом, що сталися в Україні через військові дії, і це зробило потребу в автономній супутниковій мережі зрозумілою для тайванських урядовців.
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Це амбітне починання, спрямоване на створення сузір'я супутників, незалежного від нинішнього лідера ринку, компанії SpaceX, яка активно співпрацює з Китаєм через діяльність виробника електромобілів Tesla Ілона Маска в Шанхаї. План Тайваню передбачає значні інвестиції: уряд виділив $1,3 мільярда на космічну програму, маючи на меті запустити свій перший супутник зв’язку до 2026 року.
Острів також шукає проміжні рішення, укладаючи угоди з наявними супутниковими операторами, щоб гарантувати зв’язок до того часу, поки його мережа не почне функціонувати. Це партнерства з такими компаніями, як SES і Eutelsat OneWeb, забезпечать додаткові гарантії інтернет-стійкості Тайваню.
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Ініціатива Тайваню полягає не лише у забезпеченні безпеки каналів зв’язку — це також дозволисть зміцнити свою позицію як технологічного центру, спираючись на свою репутацію провідного виробника напівпровідників. Супутниковий проєкт розглядається як шлях до утвердження Тайваню як важливого гравця в космічній галузі, використовуючи його наявні сильні сторони в технологіях і виробництві.
Проте плани Тайваню стикаються з істотними перешкодами, зокрема, з високими витратами, пов’язаними із запуском супутників, де традиційно домінують кілька глобальних гравців, включаючи SpaceX.
За матеріалами:
mezha.media
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