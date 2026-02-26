0 800 307 555
Ситуація в економіці США погіршується — Financial Times

Міжнародний валютний фонд розкритикував економічну політику адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема запровадження мит та масові скорочення робочих місць.
Про це пише Financial Times.
У заяві Фонд зазначив, що адміністрація Трампа повинна застосувати «інший набір інструментів», щоб уникнути негативних економічних наслідків мит. Заява пролунала після раунду зустрічей у межах перевірки стану економіки США, яку проводить МВФ.
Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що хоча вона поділяє занепокоєння адміністрації Трампа щодо масштабів торговельного дефіциту США, але мита мають «негативний вплив на пропозицію» та стають «перешкодою для ще сильнішого зростання».
Зазначається, що Трамп посилив свою митну політику після того, як Верховний суд США постановив, що використання ним надзвичайних повноважень для запровадження частини мит було незаконним.
Представники МВФ також розкритикували масштабні скорочення робочих місць у федеральному секторі.
«Ми спостерігаємо значне скорочення федеральної зайнятості — протягом останнього року втрачено 15% федерального персоналу. Ми хочемо переконатися, що це не вплине на виконання ключових функцій, як регуляторний нагляд чи робота статистичних агентств», — заявив директор департаменту Західної півкулі МВФ Найджел Чок.
Він додав, що податкове адміністрування та державна статистика «часто недофінансовуються» як у США, так і в інших країнах, попри те що вони «створюють надзвичайно важливе суспільне благо, в яке, на нашу думку, слід інвестувати».
Нещодавно ми писали, що ринок житлової нерухомості США після кількох доволі турбулентних років входить у фазу відносної стабільності. Попит є. Але поведінка покупців помітно змінилася. Замість імпульсивних рішень спостерігаються цифри та докладні розрахунки. Зокрема, і відносно реальної рентабельності, а ще в плані витрат на довгострокову перспективу. Про це йдеться в нашій статті:

Нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує

За матеріалами:
УНІАН
