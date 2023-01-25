Ситуація на ринку нерухомості Одеси — Finance.ua

Ситуація на ринку нерухомості Одеси Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Ринок нерухомості Одеси поступово відновлюється після початку повномасштабної війни. Що відбувалось на ньому останні 11 місяців, як війна вплинула на будівництво нового житла, продажі та оренду будинків і квартир, як змінювалися попит та пропозиція і яка ситуація, розказав експерт з нерухомості та інвестицій, засновник компанії ReDWall Сергій П’ятницький.

За даними порталу Dom.Ria, на січень 2023 року Одеса займає третє місце в Україні за пропозиціями новобудов після Києва та Львова, пропонується 385 об’єктів.

Ціна на продаж квартир в Одесі станом на січень 2023 року — від 26,5 тисяч доларів до 500 тисяч. Середня ціна за квадратний метр в Одесі — тисяча доларів. Люди досі цікавляться купівлею квартир в центрі міста та біля моря: найвищі ціни на квартири в районах Ланжерону та Відради, а найнижча ціна — в районі курорту Куяльник.

Для порівняння: в Києві середня ціна на продаж квартир — 1 859 доларів за квадратний метр, у Львові — 1 249. У Харкові, що постійно перебуває під російськими обстрілами, — близько 900 доларів, в прифронтовому Херсоні — 736 доларів за квадратний метр.

За словами Сергія П’ятницького, ринок нерухомості — один із примхливих, на якому в першу чергу відображаються будь-які значні події в країні. З початком повномасштабної війни він повністю зупинився, операції з нерухомістю не здійснювались.

Ситуація на ринку нерухомості Одеси нині

Ринок нерухомості відновлюється. Це стосується як купівлі житла на первинному і вторинному ринку, так і оренди. Причому первинний ринок, вважає експерт, перебуває в найкращому стані з початку повномасштабного вторгнення, але все ще дуже далекий від показників, які були до лютого 2022 року.

«Є певний рух до відновлення ринку і він в принципі спостерігається протягом всього періоду, починаючи з березня місяця. Це пов’язано з тим, що перше — ситуація на фронті змінюється, змінюється в кращу сторону, а по-друге — з тим, що люди починають потроху звикати й розуміють, що життя продовжується і все одно треба щось робити. Є ще третій аспект — це ціна», — розмірковує експерт.

На ціни та продажі на вторинному ринку вплинули декілька факторів. Зокрема, це відкриття реєстрів влітку, що дало змогу проводити операції. Тоді на ринку з’явилась певна кількість нерухомості, яку продавали з суттєвим дисконтом. З часом такі пропозиції закінчились, а попит почав зростати. Це призвело до того, що ціни почали відновлюватися.

«Зараз вторинний ринок знаходиться на такому досить впевненому шляху до відновлення ціноутворення і ціни на нерухомість. Ще на ринок позитивно повпливало те, що держава запустила програми для військовослужбовців, вчителів, медиків з іпотечним кредитуванням під 3%. Це така досить поширена зараз і популярна програма, люди по ній звертаються і намагаються знайти нерухомість, яка підпадає під ці критерії», — зазначив П’ятницький.

На ринку новобудов, за словами експерта, динаміка теж непогана. Попит на таку нерухомість є, але люди бояться ризиків і їм складно зараз вкладати гроші в об’єкти, які перебувають на першочергових етапах будівництва. Ще одна проблема — нові проєкти зараз не з’являються, оскільки забудовникам не видають дозволи на будівництво нових об’єктів.

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«Є динаміка на відновлення ринку. Ціни в гривні зросли, але вони зросли тому, що в нас прив’язка вартості нерухомості до долара, і гривня послабшала з початком військових дій. При цьому в доларах ціна сильно не змінилась, можливо, десь за рахунок якихось акцій, знижок навіть трішки знизилась. Але собівартість будівництва продовжує зростати, забудовники вимушені будуть підвищувати ціни на квартири й вже зараз ми це помічаємо», — розповідає Сергій П’ятницький.

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