Світовий ринок пшениці: в яких умовах доведеться торгувати Україні — Finance.ua
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Світовий ринок пшениці: в яких умовах доведеться торгувати Україні

Аграрний ринок
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Світовий ринок пшениці: в яких умовах доведеться торгувати Україні
Світовий ринок пшениці: в яких умовах доведеться торгувати Україні
Новий зерновий сезон 2025/26 відзначається вкрай повільним стартом.
Про це розповіла директор департаменту дослідження ринків «УкрАгроКонсалт» Єлизавета Малишко.
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Ззбирання ранніх зернових почалося в усіх країнах регіону, але зерно надходить на ринок мізерними обсягами з кількох причин:
  • збирання почалося пізніше, ніж торік, через прохолодний травень і червень;
  • урожайність перших обмолотів порівняно низька. Зокрема, з перших полів отримали 2,51 т/га пшениці (торік — 3,12 т/га на тій же площі);
  • перша пшениця має високу якість, тому фермери не поспішають продавати її за поточними цінами, очікуючи подальшого зростання вартості.
«У короткостроковій перспективі зростання цін цілком можливе — це вже спостерігається на прикладі ячменю, який надходить на ринок повільно й вже викликав ріст внутрішніх цін. Однак у довшій перспективі для пшениці діють фундаментальні чинники, які стримують зростання цін», — зазначає експерт.
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Так, у світі загалом очікується зростання виробництва пшениці на 1% р/р. Однак і в регіоні пропозиція зростатиме. Зокрема, ЄС очікує зібрати на 14−15% більше пшениці, ніж торік. Причому не лише експортно орієнтовані Франція (+27%) і Німеччина (+17%), а й головний покупець української пшениці — Іспанія (+20%). За деякими оцінками, це буде найкращий урожай за 20 років.
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«У росії перші обмолоти показують нижчу врожайність, ніж торік, але це тимчасово — наразі йдеться про постраждалий від посухи південь. Далі врожайність зростатиме, адже в інших регіонах погодні умови були сприятливими. Поточна оцінка врожаю — 82−85 млн тонн (проти 82,4 млн тонн у 2024 р.), але на ринку з’являються думки, що росія може включити в статистику окуповані території, що додасть ще близько 4 млн тонн. Уже є повідомлення про офіційні оцінки на рівні до 90 млн тонн», — зазначила Малишко.
І додала, що експортна політика рф цього року виглядає м’якшою: рекомендована експортна ціна підвищена, а мито вперше знижено до нуля.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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