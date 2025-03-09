Світовий ринок приватних інвестицій вперше скоротився за 20 років — Finance.ua

Світовий ринок приватних інвестицій вперше скоротився за 20 років
Активи в управлінні фондів прямих інвестицій за підсумками 2024 року вперше впали з 2005 року, коли Bain почала відстежувати галузь. Навіть в період фінансової кризи 2008 року цей ринок продовжував зростати.
Про це пише Financial Times.
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Згідно зі звітом Bain & Co, на червень 2023 року обсяг управлінських активів фондів викупу становив $4,7 трлн, що на 2% менше порівняно з попереднім роком.
Причини спаду
Залучення коштів значно сповільнилося через труднощі з продажем активів та поверненням грошей інвесторам.
У 2024 році нові залучення коштів впали на 23%, до $401 млрд, що є найнижчим показником з 2020 року.
Зниження виплат інвесторам і зменшення грошових потоків створюють тиск на пенсійні фонди, що потребують регулярних виплат.
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За даними Bain, в 2024 році виплати фондів прямих інвестицій впали до найнижчого рівня за понад десять років — лише 11%.
Нагадаємо, капітальні інвестиції у 2024 році склали 534,4 млрд. грн, що на 35,1% більше, ніж у 2023 році.
Понад 71,0% від загальної суми капітальних інвестицій здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій (379,6 млрд грн).
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