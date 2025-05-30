Світовий бізнес втрачає мільярди через торгову політику Трампа — Finance.ua

Світовий бізнес втрачає мільярди через торгову політику Трампа Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Світовий бізнес втрачає мільярди через торгову політику Трампа

Світові компанії вже зазнали щонайменше 34 млрд дол. збитків через торгову політику президента США Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters.

Утрати пов’язані з падінням продажів, зростанням цін на компоненти й сировину та невизначеністю щодо майбутніх мит.

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Цю цифру підраховано на основі звітності 32 компаній з індексу S&P 500, трьох — з європейського STOXX 600 і 21 — з японського Nikkei 225. Економісти припускають, що реальні втрати значно більші, ніж офіційно оприлюднені.

Торгова напруженість торкнулася компаній у США, Європі та Азії. Apple, Ford, Porsche, Sony, Walmart, Volvo, United Airlines та інші знизили прогнози прибутків або взагалі відмовилися від прогнозів. Найбільше постраждали автовиробники, авіакомпанії й імпортери побутових товарів.

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Компанії намагаються компенсувати втрати: багато з них оголосили про підвищення цін. Kimberly-Clark знизила річний прогноз і очікує додаткових витрат у 300 млн дол. у 2024 році. Diageo заявила, що 10-відсотковий тариф на імпорт із ЄС і Британії щороку зменшуватиме її операційний прибуток на 150 млн дол.

Попри певне пом’якшення напруженості після відмови Трампа від нових мит проти ЄС, остаточні домовленості у торгівлі залишаються невизначеними.

Економічна Правда За матеріалами:

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