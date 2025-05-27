Торгова війна Трампа оголила слабке місце Китаю: мільйони працівників залишаться без роботи — Finance.ua

Торгова війна Трампа оголила слабке місце Китаю: мільйони працівників залишаться без роботи
Економіка Китаю зазнає труднощів, коли Пекіну потрібно вести торговельні переговори з Вашингтоном. Китайський ринок праці в таких умовах страждає найбільше.
Видання The New York Times пише, що спад у сфері нерухомості, який посилився під час пандемії Covid-19, знищив робочі місця і зробив людей біднішими.
За словами головного економіста з Азіатсько-Тихоокеанського регіону інвестиційного банку Natixis Алісії Гарсії-Ерреро, у міру того як зникають можливості працевлаштування в інших секторах, зростає важливість збереження 100 мільйонів робочих місць в обробній промисловості Китаю.
В аналітичному звіті Natixis йдеться про те, що якщо мита США залишаться на нинішньому рівні щонайменше 30%, експорт до Штатів скоротиться вдвічі, що призведе до втрати до 6 мільйонів робочих місць в обробній промисловості. Якщо торговельна війна відновиться в повному обсязі, то втрати робочих місць можуть зрости до 9 мільйонів.
У квітні рівень безробіття серед молоді становив 15,8%, що краще, ніж у попередньому місяці. Однак очікується, що цей показник знову зросте, коли цього року на роботу прийдуть 12 мільйонів нових випускників коледжів.
Водночас навіть ті, хто має роботу, перебувають у більш хиткому становищі. Дедалі менше компаній пропонують повний робочий день, така робота забезпечує більшу гнучкість, але вона оплачується гірше і не надає достатніх гарантій і пільг.
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При цьому промисловість США залежить від рідкоземельних металів і найважливіших корисних копалин, контрольованих Китаєм, а припинення поставок китайських товарів підвищує інфляційний ризик і може призвести до дефіциту продукції.
«Якщо переговори зведуться до того, яка країна зможе витримати більше економічних труднощів, Китай отримає перевагу в «витривалості до торговельної війни», — каже Діана Чойлева, головний економіст Enodo Economics.
За її словами, Пекін може придушити невдоволення через потрясіння на ринку праці з більшою готовністю, ніж американські політики можуть протистояти гніву через порожні магазини.
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