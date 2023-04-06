Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак — Finance.ua
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Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак

Енергетика
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Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак
Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак
Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України внаслідок війни у понад 10 мільярдів доларів.
«Атаки на енергетичну інфраструктуру України завдали збитків на понад 10 мільярдів доларів США і залишили понад 12 мільйонів людей без електроенергії або з обмеженим доступом до неї, а також порушили роботу систем водопостачання й опалення», — свідчить комплексна оцінка енергетичних збитків, яку провели ПРООН і Світовий банк.
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Аварійні ремонтні роботи оцінюються у 1,2 мільярда доларів США. При цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та на постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню, пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
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Оцінка містить детальний огляд шкоди, завданої енергетичній інфраструктурі України.
Найбільша частка збитків припадає на енергетичний сектор — близько 6,5 мільярда доларів, у той час як збитки, завдані атомним електростанціям, сягнули близько 770 мільйонів доларів США.
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«Зважаючи на те, що цієї зими цілі громади тижнями залишалися без електроенергії при мінусових температурах, ця оцінка також підкреслює необхідність термінового планування на випадок надзвичайних ситуацій на зимовий сезон 2023/2024 років, що, як передбачається, обійдеться приблизно в 1 мільярд доларів США», — вказують у ПРООН.
Загалом, збитки в енергетичній інфраструктурі країни більш ніж у п’ять разів перевищують показники у попередній оцінці, зробленій в червні 2022 року. «Продовжуючи оцінювання завданої шкоди, на наступному етапі слід визначити втрати і потреби, щоб відбудувати краще, ніж було, зокрема з переходом на „зелені“ технології», — зауважують у ПРООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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