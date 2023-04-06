Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак — Finance.ua

Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак Сьогодні 11:47 — Енергетика

Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичної інфраструктури від атак

Світовий банк та ООН оцінили збитки енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України внаслідок війни у понад 10 мільярдів доларів.

«Атаки на енергетичну інфраструктуру України завдали збитків на понад 10 мільярдів доларів США і залишили понад 12 мільйонів людей без електроенергії або з обмеженим доступом до неї, а також порушили роботу систем водопостачання й опалення», — свідчить комплексна оцінка енергетичних збитків, яку провели ПРООН і Світовий банк.

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Аварійні ремонтні роботи оцінюються у 1,2 мільярда доларів США. При цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та на постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню, пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Оцінка містить детальний огляд шкоди, завданої енергетичній інфраструктурі України.

Найбільша частка збитків припадає на енергетичний сектор — близько 6,5 мільярда доларів, у той час як збитки, завдані атомним електростанціям, сягнули близько 770 мільйонів доларів США.

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«Зважаючи на те, що цієї зими цілі громади тижнями залишалися без електроенергії при мінусових температурах, ця оцінка також підкреслює необхідність термінового планування на випадок надзвичайних ситуацій на зимовий сезон 2023/2024 років, що, як передбачається, обійдеться приблизно в 1 мільярд доларів США», — вказують у ПРООН.

Загалом, збитки в енергетичній інфраструктурі країни більш ніж у п’ять разів перевищують показники у попередній оцінці, зробленій в червні 2022 року. «Продовжуючи оцінювання завданої шкоди, на наступному етапі слід визначити втрати і потреби, щоб відбудувати краще, ніж було, зокрема з переходом на „зелені“ технології», — зауважують у ПРООН.

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