Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України — Finance.ua
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Росіяни завдали майже 1,9 трильйона збитків довкіллю України

Казна та Політика
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За рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України майже 1,9 трлн грн збитку.
Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє пресслужба Міндовкілля.
«За рік повномасштабної війни ми з фахівцями Держекоінспекції вже задокументували понад 2300 злочинів проти природи. Розмір збитків сягає майже 1,9 трильйона гривень», — розповів він. «Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення».
Наразі, розповів Стрілець, під окупацією знаходиться 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідників.
Близько 600 видів фауни та 750 видів флори опинилися під загрозою знищення — зокрема, червонокнижні види. Вже зафіксовано близько тисячі випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини.
Крім того, у зоні бойових дій знаходиться найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин, а збитки галузі за рік сягають 7,76 трлн гривень.
Своїми діями росія сприяє і посиленню кліматичної кризи, адже спричиняє додаткові прямі викиди вуглецю в атмосферу в обсягу близько 33 млн тонн. Лише від пожеж у лісах, на сільськогосподарських та інших об’єктах під час бойових дій в атмосферу потрапило більше 23 млн тонн парникових газів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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