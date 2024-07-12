Світові продажі електромобілів зросли на 13% в червні, незважаючи на падіння в Європі — Finance.ua
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Світові продажі електромобілів зросли на 13% в червні, незважаючи на падіння в Європі

Технології&Авто
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Світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів зросли на 13% у червні порівняно з тим же місяцем 2023 року завдяки зростанню в Китаї, в той час як в Європі вони знизилися.
Про це повідомляє Reuters.
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В повідомленні йдеться, що продажі електромобілів у світі в липні досягли 1,4 млн, з яких 0,86 млн припали на Китай, де вони зросли на 25% порівняно з минулим роком.
Зазначається, що в Європі щомісячні продажі знизилися на 7% до 0,30 млн, причому Фінляндія, Ірландія та Нідерланди лідирують за втратами, в той час як в Італії було зафіксовано 34% зростання після введення державних стимулів.
У Сполучених Штатах і Канаді продажі електромобілів зросли на 6% до 0,14 млн за той же місяць.
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Повідомляється, що на Китай припадає понад 60% від загальної кількості, оскільки зростаюча доступність електромобілів і високі продажі BYD сприяли збільшенню частки внутрішнього ринку в першій половині року.
Продажі BYD різко зросли в Бразилії, що сприяло більш ніж потрійному зростанню показників з червня 2023 року.
Очікується, що 16,6 мільйона електромобілів, буде продано в світі цього року.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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