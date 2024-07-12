Світові продажі електромобілів зросли на 13% в червні, незважаючи на падіння в Європі — Finance.ua

Світові продажі електромобілів зросли на 13% в червні, незважаючи на падіння в Європі Сьогодні 21:30 — Технології&Авто

Світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів зросли на 13% у червні порівняно з тим же місяцем 2023 року завдяки зростанню в Китаї, в той час як в Європі вони знизилися.

Про це повідомляє Reuters.

В повідомленні йдеться, що продажі електромобілів у світі в липні досягли 1,4 млн, з яких 0,86 млн припали на Китай, де вони зросли на 25% порівняно з минулим роком.

Зазначається, що в Європі щомісячні продажі знизилися на 7% до 0,30 млн, причому Фінляндія, Ірландія та Нідерланди лідирують за втратами, в той час як в Італії було зафіксовано 34% зростання після введення державних стимулів.

У Сполучених Штатах і Канаді продажі електромобілів зросли на 6% до 0,14 млн за той же місяць.

Повідомляється, що на Китай припадає понад 60% від загальної кількості, оскільки зростаюча доступність електромобілів і високі продажі BYD сприяли збільшенню частки внутрішнього ринку в першій половині року.

Продажі BYD різко зросли в Бразилії, що сприяло більш ніж потрійному зростанню показників з червня 2023 року.

Очікується, що 16,6 мільйона електромобілів, буде продано в світі цього року.

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