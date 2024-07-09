Нові та вживані електромобілі, які продаються найшвидше: рейтинг — Finance.ua
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Нові та вживані електромобілі, які продаються найшвидше: рейтинг

Технології&Авто
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Нові та вживані електромобілі, які продаються найшвидше: рейтинг
Нові та вживані електромобілі, які продаються найшвидше: рейтинг
Нещодавнє дослідження показує, що попри загальний спад попиту, є електромобілі, які продаються краще, ніж більшість інших. Так, Audi займає дві позиції в п’ятірці найшвидше продаваних нових електромобілів.
Попит на нові електромобілі зріс на 17,2 відсотка за рік, а запаси електромобілів зросли на 77,2 відсотка із середнім часом очікування машини на майданчику дилера у 79 днів.
Дані аналітиків з Cars Commerce, які вивчали оголошення та пошукову поведінку споживачів на платформах компанії, дослідили, що Audi Q4 e-tron був визнаний електромобілем, який продавався найшвидше, електричний кросовер Mercedes-Benz EQB 250 зайняв друге місце в цьому рейтингу. Третє та четверте місця посіли Toyota bZ4X і Subaru Solterra, а Audi e-tron GT вдалося замкнути першу п’ятірку.
Нові та вживані електромобілі, які продаються найшвидше: рейтинг
На ринку також з’явилося більше вживаних електромобілів. Rivian R1S став найшвидше продаваним вживаним електромобілем, за ним йшли Chevrolet Bolt EUV і Rivian R1T. Chevrolet Bolt з пробігом опинився на четвертому місці, а кросовер Kia EV6 зайняв п’яте місце.
Цікаво, що Ford F-150 Lightning домінував у даних пошуку тих, хто вибирав собі новий електромобіль, за ним йшли Ford Mustang Mach-E та кросовер Kia EV9. Кросовери Cadillac Lyriq і Chevrolet Blazer EV завершили п’ятірку лідерів.
За матеріалами:
Autogeek
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