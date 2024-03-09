Світове автовиробництво продовжує збільшуватись — Укравтопром
За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), протягом 2023 року глобальне виробництво автотранспорту склало 93 546 599 од. Це на 10% більше ніж у минулому році
Про це повідомляє УкрАвтопром.
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Відносно доковідного 2019 р. глобальне автовиробництво збільшилось на 2%.
- Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 68 020 265 од. (+11% до 2022 р.);
- легких комерційних автомобілів — 21 441 715 од. (+9%).
- великих вантажних авто — 3 774 394 од. (+14%).
- автобусів — 310 225 од. (+22%).
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Рейтинг найбільших автовиробників
На першому місці залишається Китай, де за рік було виготовлено понад 30,1 млн од. автотранспорту, що на 12% більше, ніж за 2022р.
Друге місце посідає США, з результатом — 10,6 млн. од. (+6%).
Третю сходинку займає Японія — майже 9 млн. од. (+15%).
На четвертому та п’ятому місцях: Індія — 5,8 млн од. (+7%) та Півд. Корея — 4,2 млн од. (+13%).
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