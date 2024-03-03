Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами» — Finance.ua

Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами» Сьогодні 21:25 — Технології&Авто

Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами»

Якщо автоматична трансмісія «виходжує» понад 300 тисяч кілометрів і не ламається, її точно можна вважати надійною. На яких автівках АКПП може вийти з ладу набагато раніше, читайте далі.

Так, у сегменті бюджетних автомобілів з АКПП фахівці рекомендують уникати моделей Renault із трансмісією DP0, також відомою як AL4, яка встановлювалася на багато недорогих Peugeot та Citroen. У 2009 році її модернізували (індекс DP2), стало набагато краще, але все одно ресурс оцінюють у 250 тисяч кілометрів.

Також експерти застерігають від покупки таких авто з АКПП, як Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt та деяких моделей Opel з «автоматом» 6Т30/40 від General Motors. Загалом ресурс АКПП в цих моделях чималий, але вони дуже часто виходять з ладу.

Серед основних видів АКПП виокремлюють:

класичний «автомат» або гідромеханічна КПП;

роботизована КПП, в якій за роботу зчеплення та перемикання передач відповідає автоматичний сервомеханізм;

преселективна КПП з подвійним зчепленням;

безступенева або варіаторна трансмісія CVT.

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