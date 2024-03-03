Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами» — Finance.ua

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Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами»

Технології&Авто
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Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами»
Бюджетні автомобілі з ненадійними «автоматами»
Якщо автоматична трансмісія «виходжує» понад 300 тисяч кілометрів і не ламається, її точно можна вважати надійною. На яких автівках АКПП може вийти з ладу набагато раніше, читайте далі.
Так, у сегменті бюджетних автомобілів з АКПП фахівці рекомендують уникати моделей Renault із трансмісією DP0, також відомою як AL4, яка встановлювалася на багато недорогих Peugeot та Citroen. У 2009 році її модернізували (індекс DP2), стало набагато краще, але все одно ресурс оцінюють у 250 тисяч кілометрів.
Також експерти застерігають від покупки таких авто з АКПП, як Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt та деяких моделей Opel з «автоматом» 6Т30/40 від General Motors. Загалом ресурс АКПП в цих моделях чималий, але вони дуже часто виходять з ладу.
Серед основних видів АКПП виокремлюють:
  • класичний «автомат» або гідромеханічна КПП;
  • роботизована КПП, в якій за роботу зчеплення та перемикання передач відповідає автоматичний сервомеханізм;
  • преселективна КПП з подвійним зчепленням;
  • безступенева або варіаторна трансмісія CVT.
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За матеріалами:
mmr.ua
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