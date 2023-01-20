Світова торгівля у 2023 зросте лише на 1%, - СОТ — Finance.ua

Світова торгівля у 2023 зросте лише на 1%, - СОТ Сьогодні 15:49

Фото: REUTERS

Голова Світової організації торгівлі (СОТ) заявила у п’ятницю, що поки що дотримується свого прогнозу зростання світової торгівлі на 1% у 2023 році.

Про це розповіла генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія.

За її словами, СОТ поки що не планує змінювати свій прогноз. Наступне ж оцінювання буде у квітні.

СОТ вважає, що світова торгівля втратила розвитоку другій половині 2022 року та залишатиметься на низькому рівні у 2023 році через численні потрясіння, які тиснуть на світову економіку.

У жовтні економісти СОТ передбачили збільшення світових обсягів торгівлі товарами на 1% у 2023 році,. Це було різким зниженням порівняно з попередньою оцінкою в 3,4%.

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