Світова торгівля у 2023 зросте лише на 1%, - СОТ — Finance.ua
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Світова торгівля у 2023 зросте лише на 1%, - СОТ

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Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Голова Світової організації торгівлі (СОТ) заявила у п’ятницю, що поки що дотримується свого прогнозу зростання світової торгівлі на 1% у 2023 році.
Про це розповіла генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія.
За її словами, СОТ поки що не планує змінювати свій прогноз. Наступне ж оцінювання буде у квітні.
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СОТ вважає, що світова торгівля втратила розвитоку другій половині 2022 року та залишатиметься на низькому рівні у 2023 році через численні потрясіння, які тиснуть на світову економіку.
У жовтні економісти СОТ передбачили збільшення світових обсягів торгівлі товарами на 1% у 2023 році,. Це було різким зниженням порівняно з попередньою оцінкою в 3,4%.
Нагадаємо, всі головні меседжі зі Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

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За матеріалами:
reuters.com
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