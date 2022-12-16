Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 разу – Держстат — Finance.ua
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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 разу – Держстат

Казна та Політика
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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні цього року зросло у 2,6 разу порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 7,05 млрд доларів із 2,69 млрд доларів.
Про це свідчать дані Держстату.
Так, у січні — жовтні цього року експорт товарів становив 36,86 млрд дол (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року), імпорт — 43,91 млрд дол (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 млрд дол.
Таким чином, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт — на 23,2%. А негативне сальдо зросло у 2,6 разу — до $7,05 млрд з $2,69 млрд.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021року — 0,95).
За матеріалами:
Економічна Правда
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