Світова потреба в електроенергії суттєво зросте до 2050 року — Finance.ua

Світова потреба в електроенергії суттєво зросте до 2050 року
Світ потребуватиме більшого виробництва електроенергії, передбачають у Японії. Зокрема попит зросте на 35−50% через збільшення кількості заводів з виробництва чипів та обробки даних, які підтримують штучний інтелект.
Про це пише Reuters.
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У найближче десятиліття виробництво електроенергії має збільшитися з 1 трлн кВт/год до 1,35−1,5 трлн кВт/год у 2050 році, адже з’являється дедалі більше заводів напівпровідників, які потребують більше енергії.
Такий крок може бути найбільшим за останні 20 років, що вимагає великих інвестицій у джерела енергії.
Японія, яка значною мірою залежить від поставок викопного палива з Близького Сходу, минулого року прийняла закон, спрямований на заохочення інвестицій у декарбонізацію на загальну суму понад $962 млрд протягом 10 років.
Щоб задовольнити попит у електроенергії, Японія робитиме ставку на сонячні батареї, плавучі та атомні електростанції.
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