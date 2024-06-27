Світло не вимикатимуть для частини прифронтових територій — голова «Укренерго» Сьогодні 15:15 — Енергетика

Світло не вимикатимуть для частини прифронтових територій — голова «Укренерго»

Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтервʼю hromadske

За його словами, найближчими днями уряд визначить зони, близькі до лінії фронту, де відключення електроенергії більше не застосовуватимуть.

Кудрицький також нагадав, що нині кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

«Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. І, звичайно, ці черги між собою постійно змінюють. Це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні», — зазначив очільник «Укренерго».

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Нагадаємо, з кінця березня росіяни здійснили вісім масованих атак на українську енергетику. Окупанти цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Через значні пошкодження станції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. По всій країні майже щодня діють графіки відключень світла.

hromadske За матеріалами:

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