Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями — голова Держенергонагляду — Finance.ua
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Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями — голова Держенергонагляду

Енергетика
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Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями — голова Держенергонагляду
Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями — голова Держенергонагляду
Якщо в Україні вдасться ефективно реалізувати заплановані відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах, а також посилити захист ППО, країна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями електроенергії.
Про це повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) з посиланням на її голову Руслана Слободяна.
«Усе залежатиме від того, скільки генерації вдасться відремонтувати до початку зими. І, що дуже важливо, наскільки зможемо захистити об’єкти критичної інфраструктури системами протиповітряної оборони», — сказав він в ефірі «Суспільного».

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За його словами, наразі поки що зарано робити прогнози на зиму, і точно не слід орієнтуватися на сьогоднішню ситуацію в енергосистемі, оскільки аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах здійснюються в цілодобовому режимі.
Як зазначив Слободян, сьогоднішня ситуація в енергосистемі є напруженою, але загалом контрольованою. Дефіцит генерувальних потужностей зберігається протягом усієї доби.
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Він нагадав, що головною причиною виникнення дефіциту генерувальних потужностей є масовані ракетно-дронові удари ворога, через які втрачено понад 9 ГВт маневрової генерації. Також частина генерації наразі виведена в плановий ремонт.
«Планові ремонтні роботи зазвичай здійснюються влітку. Раніше був достатній резерв генерувальних потужностей. На сьогоднішній день через обстріли ми цей резерв тимчасово втратили», — констатував голова Держенергонагляду.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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