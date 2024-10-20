Сума екологічних збитків України через російську агресію — Finance.ua

Сума екологічних збитків України через російську агресію Сьогодні 07:12 — Казна та Політика

Сума екологічних збитків України через російську агресію, Фото: armyinform

росія спричинила Україні екологічні збитки щонайменше на 2,6 трильйона гривень.

Про це розповіла глава Міндовкілля Світлана Гринчук в інтервʼю «Укрінформу».

За її словами, шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій. Величезні заміновані та забруднені вибуховими предметами території.

Гринчук зазначила, через обстріли рф щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу.

Для приборкання вогню, каже очільниця Міндовкілля, надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування. На сьогодні понад пів мільйона гектарів лісів заміновані.

«Лише з початку року пожежами пошкоджено понад 23 тис. га лісів. Щодня ця цифра збільшується. На сьогодні 20% природоохоронних територій України — під окупацією або в зоні бойових дій. Орієнтовна шкода тільки природно-заповідному фонду України, нарахована нашими фахівцями, становить майже 650 млрд грн», — резюмувала вона.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, внаслідок бойових дій російської федерації, в Україні зруйновано або пошкоджено понад 50% житлового фонду, а деякі з населених пунктів майже не мають вцілілих будівель.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.