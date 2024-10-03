У Реєстрі збитків вже понад 10 тисяч заяв, найбільше з них — з Маріуполя — Finance.ua
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У Реєстрі збитків вже понад 10 тисяч заяв, найбільше з них — з Маріуполя

Особисті фінанси
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У Реєстрі збитків вже понад 10 тисяч заяв, найбільше з них — з Маріуполя
У Реєстрі збитків вже понад 10 тисяч заяв, найбільше з них — з Маріуполя
У Реєстр збитків для України (RD4U) вже подали понад 10 000 заяв за категорією «пошкодження або руйнування житла», найбільше з них — з Маріуполя.
Про це йдеться у звіті RD4U.
Як відомо, Реєстр слугує ключовим механізмом для фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна для отримання відшкодування відповідно до міжнародного права.
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Як зазначається, у Реєстрі зафіксовані заяви щодо пошкодженого майна із 621 населеного пункту України. 65% позовів стосуються пошкодження або знищення квартир, решта — різних типів індивідуальних будинків та інших видів житлових приміщень.
Найбільшу частку становлять заяви з Донецької області — близько 35%, а серед міст України найбільше заяв подано з Маріуполя — майже 1 150 заяв.
Третина всіх заяв пов’язана з пошкодженнями, отриманими в результаті активних бойових дій. 27% заяв — наслідки артилерійських обстрілів, ще 20% - повітряних атак ракетами, безпілотниками або авіабомбами.
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Близько 2% всіх заяв пов’язані з наслідками руйнування Каховської ГЕС, а трохи менше 1% позовів заявники вказали, що не знають причини руйнувань.
Зазначається, що 61% заяв подали жінки, 39% - чоловіки. Вік заявників коливається від 18 до 94 років, ще 127 заявників старші 80 років.
У середньому до кожної заяви додається шість додаткових файлів, що містять докази — документи або фотографії. Однак, не всі мають доступ до доказів, а тому близько 1 400 позивачів подали позови без доданих файлів з доказами (але з даними з різних баз даних).
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Для оцінки таких заяв будуть використані зовнішні ресурси (в тому числі супутникові знімки).
Попри те, що зазначення суми компенсації не є обов’язковим, 99% заявників вирішили вказати конкретну суму, середня сума становить близько 54 000 євро. Водночас у Реєстрі наголосили, що розмір належної компенсації визначатиме майбутня Комісія з розгляду претензій.
Зазначається, що 405 заявників вже отримали певну компенсацію від Уряду України за програмою e-Recovery.
Реєстр також готується до запуску 12 нових категорій заяв, включно з: смертю та зникнення найближчих членів сім’ї, вимушеним внутрішнім переміщенням, руйнуванням інфраструктури України, а також додатковими категоріями, які пов’язані з пошкодженням і знищенням майна.
За матеріалами:
Європейська правда
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