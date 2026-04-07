Суд зобов’язав Netflix повернути клієнтам по €500 через незаконне підвищення цін 07.04.2026, 00:08

Підвищення цін Netflix визнали незаконним

Римський суд постановив, що підвищення цін, яке Netflix нав’язав абонентам в Італії у 2017, 2019, 2021 та 2024 роках, було незаконним. Компанію зобов’язали компенсувати клієнтам до 500 євро залежно від тарифного плану.

Про це повідомляє ArsTechnica.

Суть порушення

Позов на Netflix подала італійська група із захисту прав споживачів Movimento Consumatori. Вона стверджувала, що підвищення цін порушує норми місцевого законодавства: зокрема, закон забороняє компаніям змінювати умови контракту або характеристики послуг в односторонньому порядку, без чітко визначених і заздалегідь прописаних підстав у договорі.

Суд у рішенні від 1 квітня погодився з цими аргументами й зазначив, що в контрактах Netflix не було достатнього пояснення змін вартості передплати або умов обслуговування в майбутньому. В результаті: нові ціни визнано недійсними, а компанію зобов’язали повернути клієнтам гроші. Рішення ухвалено попри те, що Netflix попередив користувачів про підвищення за 30 днів і пропонував можливість скасувати передплату.

Хто і скільки може отримати

За оцінками юристів, користувачі преміум-плану можуть отримати до 500 євро компенсації, а стандартного — приблизно по 250 євро. Підвищення також торкнулося базового тарифу, який подорожчав на 2 євро в жовтні 2024 року.

Що цікаво: квітневе підвищення цін Netflix у 2025 році, вважається законним, оскільки на той час стримінг встиг скоригував свої умови.

Суд дав Netflix 90 днів, щоб повідомити мільйони нинішніх та колишніх клієнтів про їхнє право на компенсацію: звичайною чи електронною поштою, через ЗМІ та на своєму сайті. В іншому випадку платформі загрожує штраф у розмірі 700 євро за кожен день затримки.

Речник Netflix заявив, що компанія оскаржує рішення суду.

«Ми дуже серйозно ставимося до прав споживачів і вважаємо, що наші умови завжди відповідали італійському законодавству», — додав він.

У серпні італійське управління зв’язку звітувало, що Netflix налічував близько 8,3 млн клієнтів в країні на перший квартал 2025 року. В нинішній заяві Movimento Consumatori згадує, що стримінг мав 5,4 млн клієнтів у жовтні.

