Netflix підвищив ціни на всі тарифні плани у США Сьогодні 00:09 — Особисті фінанси

Netflix підвищив вартість усіх тарифних планів у США. Попереднє підвищення цін компанія проводила на початку минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Нові тарифи

Тариф із рекламою тепер коштує 8,99 дол. на місяць, тоді як раніше його вартість становила 7,99 дол.

Стандартний план подорожчав на 2 долари до 19,99 дол. на місяць.

Преміальний тариф тепер коштує 26,99 дол. на місяць, порівняно з попередніми 24,99 дол.

Компанія також переглянула вартість додавання додаткового користувача:

для тарифів із рекламою — 7,99 дол.;

для тарифів без реклами — 9,99 дол. на місяць.

Netflix ще в 2023 році скасував найдешевший тариф без реклами «Basic». Це залишило користувачам дорожчі варіанти підписок, зокрема стандартний тариф із рекламою, стандартний без реклами та преміальний план.

Фінансові прогнози

За оцінками аналітиків TD Cowen, нова цінова політика може підвищити середній дохід на одного користувача в регіоні США та Канади приблизно на 6% у річному вимірі у 2026 році.

У четвертому кварталі (жовтень-грудень) Netflix задекларував виручку на рівні 12,1 млрд дол., що незначно перевищило очікування аналітиків.

