Суд ЄС підтвердив заборону на юридичні послуги для росіян — Finance.ua

Суд ЄС підтвердив заборону на юридичні послуги для росіян
Загальний суд Європейського Союзу у середу, 2 жовтня, підтвердив заборону на надання юридичних консультацій російським юридичним і фізичним особам.
Про це повідомляє Reuters.
Цей захід Європейський Союз вперше запровадив у 2022 році в рамках широких санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
Рішення було прийнято після того, як нідерландська асоціація адвокатів Брюсселя, паризька адвокатура та інші попросили скасувати цей захід.
«Таким чином, заборона поширюється лише на юридичні консультації, які не пов’язані з судовим розглядом», — йдеться в заяві суду.
Нагадаємо, раніше компанія Google обмежила створення нових акаунтів у російській федерації.
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