Суд ЄС підтвердив заборону на юридичні послуги для росіян — Finance.ua

Суд ЄС підтвердив заборону на юридичні послуги для росіян Сьогодні 17:20 — Світ

Суд ЄС підтвердив заборону на юридичні послуги для росіян

Загальний суд Європейського Союзу у середу, 2 жовтня, підтвердив заборону на надання юридичних консультацій російським юридичним і фізичним особам.

Про це повідомляє Reuters

Цей захід Європейський Союз вперше запровадив у 2022 році в рамках широких санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

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Рішення було прийнято після того, як нідерландська асоціація адвокатів Брюсселя, паризька адвокатура та інші попросили скасувати цей захід.

«Таким чином, заборона поширюється лише на юридичні консультації, які не пов’язані з судовим розглядом», — йдеться в заяві суду.

Нагадаємо, раніше компанія Google обмежила створення нових акаунтів у російській федерації.

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