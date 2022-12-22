Суд розпочав справу про банкрутство "Азовсталі" — Finance.ua

Суд розпочав справу про банкрутство "Азовсталі" Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Металургійний комбінат Азовсталь», який входить до групи «Метінвест».

Про це повідомляється в реєстрі YouControl.

Так, 21 грудня було оприлюднене повідомлення про відкриття судом провадження у справі про банкрутство «Азовсталі».

Зазначається, що строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника — протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про відкриття провадження.

Довідка Finance.ua:

16 підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти росії за шкоду, заподіяну росією майну і власності групи в Маріуполі і на інших територіях України з 24 лютого. Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати «Азовсталь» та ММК імені Ілліча.

Читайте також Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації

Мільярдер Рінат Ахметов у квітні заявив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом, і що він пишається тим, що завод «Азовсталь» «став оплотом опору».

У березні в «Метінвесті» заявляли, що «Азовсталь» зруйновано окупантами, але відбудувати завод можливо.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.