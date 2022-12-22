Суд розпочав справу про банкрутство "Азовсталі" — Finance.ua

Суд розпочав справу про банкрутство "Азовсталі"
Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Металургійний комбінат Азовсталь», який входить до групи «Метінвест».
Про це повідомляється в реєстрі YouControl.
Так, 21 грудня було оприлюднене повідомлення про відкриття судом провадження у справі про банкрутство «Азовсталі».
Зазначається, що строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника — протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про відкриття провадження.
Довідка Finance.ua:
- 16 підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти росії за шкоду, заподіяну росією майну і власності групи в Маріуполі і на інших територіях України з 24 лютого. Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати «Азовсталь» та ММК імені Ілліча.
- Мільярдер Рінат Ахметов у квітні заявив, що Маріуполь завжди був і буде українським містом, і що він пишається тим, що завод «Азовсталь» «став оплотом опору».
- У березні в «Метінвесті» заявляли, що «Азовсталь» зруйновано окупантами, але відбудувати завод можливо.
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