Стримінгові платформи витратять $100 мільярдів на новий контент у 2026 році

У 2026 році витрати світових стримінгових платформ на виробництво контенту вперше перевищать позначку у $100 мільярдів.

Про це йдеться у свіжому звіті компанії Ampere Analysis, передає Deadline.

За прогнозами аналітиків, інвестиції Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ та Apple TV зростуть на 6% у порівнянні з минулим роком. Це забезпечить загальне підвищення глобальних витрат на контент на 2%. Сума у $101 мільярд становитиме близько двох п’ятих від загального обсягу інвестицій у медіа.

Попри те, що 2026-й стане великим спортивним роком завдяки зимовій Олімпіаді та футбольним чемпіонатом світу в Лос-Анджелесі, саме стримінгові сервіси активно нарощують присутність у спортивному сегменті. Зокрема, Amazon Prime Video вже отримав права на трансляцію матчів NBA у 2026 році.

У той же час традиційне телебачення стикається з низкою проблем — від зростання витрат і падіння доходів від реклами до змін у поведінці глядачів після пандемії. Тоді як стримінгові гіганти масштабують інвестиції та стають головними драйверами розвитку ринку.

«Прискорене зміщення інвестицій у бік стримінгу свідчить про структурну перебудову глобального телевізійного ринку. Масштаб і охоплення стають ключовими факторами конкурентоспроможності», — зазначив керівник досліджень Ampere Пітер Інгрем.

Таким чином, 2026 рік може стати переломним моментом, коли стримінгові сервіси остаточно закріплять своє домінування над традиційним телебаченням.

