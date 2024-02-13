Столичного посадовця викрили на завищенні цін при закупівлі автівок — Finance.ua

Столичного посадовця викрили на завищенні цін при закупівлі автівок Сьогодні 12:40 — Кримінал

У Києві директора комунального підприємства Подільської райдержадміністрації викрили у розтраті майже 400 тис. грн на закупівлі легкових автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.

«Посадовець у 2021 році закупив п’ять легкових автомобілів по завищеній вартості, завдавши бюджету держави майже 400 тисяч гривень збитків. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі», — сказано в повідомленні.

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За даними слідства, установа, через систему публічних закупівель, оголосила тендер на придбання п’яти легкових автомобілів марки «Ravon R4». Після визначення переможця директор комунального підприємства та директор фірми уклали договір та за придбані транспортні засоби з бюджету було сплачено один мільйон 750 тисяч гривень.

Проте, відповідно до результатів проведених експертиз, вартість автомобілів, відповідно до угоди, була завищена, внаслідок чого бюджету завдано збитків на майже 400 тисяч гривень.

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Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу — розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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