Стеження за допомогою камери телефону: ознаки, які можуть насторожити

В інтернеті можна зустріти безліч історій про те, як додатки або хакери нібито таємно вмикають камеру або мікрофон. Однак більшість таких випадків — це перебільшення або непорозуміння.
Про це пише Оrigo.
Сучасні мобільні системи мають кілька рівнів захисту. Проте повністю виключати ризик не можна, особливо якщо на телефон потрапив шкідливий додаток.

Як додатки отримують доступ до камери

На сучасних смартфонах — як на Android, так і на iPhone — доступ до камери регулюється дозволами. Коли додаток вперше хоче використати камеру, система запитує у користувача дозвіл.
Проблема в тому, що багато людей автоматично натискають «дозволити», не замислюючись, особливо якщо додаток популярний або здається корисним. Отримавши такий дозвіл, програма в деяких випадках може використовувати камеру і тоді, коли користувач цього не очікує.

Ознаки, які можуть насторожити

Більшість сучасних телефонів показує індикатор, коли камера або мікрофон використовуються. Зазвичай це маленька зелена або помаранчева крапка в кутку екрана.
Якщо такий значок з’являється, коли ви не використовуєте додаток з камерою, варто перевірити, що відбувається. Інші можливі сигнали:
  • індикатор камери з’являється занадто часто;
  • телефон швидко розряджається без очевидної причини;
  • пристрій нагрівається навіть у режимі очікування.
Ці ознаки самі по собі не свідчать про стеження, але можуть бути приводом перевірити телефон.
Найбільш ймовірний сценарій пов’язаний з установкою шкідливих програм. Такі додатки часто маскуються під корисні сервіси — наприклад, фоторедактори або програми для оптимізації системи.
Отримавши необхідні дозволи, вони можуть збирати різні дані. Теоретично можливе й використання камери, хоча на практиці шпигунські програми частіше намагаються отримати доступ до контактів, повідомлень або даних про місцезнаходження.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
