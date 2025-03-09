Ставка за іпотечними кредитами в Україні зросла до 8,8% у грудні — Finance.ua

Ставка за іпотечними кредитами в Україні зросла до 8,8% у грудні Сьогодні 16:03 — Кредит&Депозит

Ставка за іпотечними кредитами в Україні зросла до 8,8% у грудні, Фото: freepik

Банки України в грудні видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн. Більшість кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

У пресслужбі НБУ зазначили, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в грудні зросла до 8,8% річних порівняно з 8,4% у листопаді.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:

у м. Київ та Київській області (202 договори на загальну суму 384,1 млн грн, що становить 57,2% від загального обсягу);

у Львівській області (23 договори на 45,6 млн грн);

в Івано-Франківській області (17 договорів на 28,1 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 38 банків з часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.

Що вплинуло на уповільнення кредитування

За даними грудневого Звіту про фінансову стабільність, рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».

У другому півріччі кредитування за цією програмою уповільнилося після рекордних обсягів через зміну оператором (Укрфінжитло) умов надання кредитів та брак коштів.

Суттєвим фактором уповільнення іпотечного кредитування в грудні стало призупинення роботи низки державних реєстрів внаслідок кібератаки та пов’язана з цим тимчасова неможливість укладати угоди з купівлі-продажу нерухомості.

Частка іпотеки в портфелі кредитів населення за підсумками року підвищилася до 13,5%, однак залишається досить малою, тож уповільнення іпотечного кредитування не позначилося на динаміці роздрібного портфеля. Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік зросли майже на 40%.

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Зазначається, НБУ вважає розвиток іпотеки одним із пріоритетів на 2025 рік і працюватиме над відповідною стратегією.

Позитивний вплив на цей сегмент очікується від запровадження в Україні системи страхування воєнних ризиків. Відповідний законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті.

Нагадаємо, голова Нацбанку Пишний заявив , що Рада фінансової стабільності, куди входять НБУ, Мінфін, Мінекономіки і Нацкомісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може.

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