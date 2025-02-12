Заборгованість за кредитом: чи заберуть житло, взяте в іпотеку — Finance.ua

Заборгованість за кредитом: чи заберуть житло, взяте в іпотеку Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Заборгованість за кредитом: чи заберуть житло, взяте в іпотеку

Борги можуть спричинити різні проблеми, від неможливості отримати субсидію до серйозніших. Через різні обставини після початку вторгнення частина українців не може виплачувати кошти за іпотекою. Борги тільки ростуть.

Чи можливе вилучення квартири за несплачені кредитні зобов’язання під час воєнного стану, роз’яснив юрист Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев. Зауважимо — йдеться саме про іпотечне кредитування.

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Мораторій на вилучення нерухомості

Відповідно до чинного законодавства, на період воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення в Україні діє мораторій на примусове стягнення нерухомого майна фізичних осіб, яке перебуває в іпотеці за споживчими кредитами. Це означає, що кредитори не можуть:

Набути право власності на нерухоме майно боржника.

Продавати заставне житло.

Виселяти мешканців з іпотечних квартир та будинків, навіть за наявності судового рішення.

Реалізовувати житло на електронних торгах.

Такі обмеження передбачені пунктом 5−2 Прикінцевих положень Закону України «Про іпотеку». Зміни до нього затвердили в 2022 році.

Кому загрожує вилучення житла

Мораторій не поширюється на нерухомість, передану в іпотеку за кредитними договорами, укладеними після 17 березня 2022 року. Це означає, що якщо людина оформила іпотеку після цієї дати, кредитори мають право ініціювати примусове вилучення нерухомості у разі несплати боргу.

Також варто зазначити, що обмеження стосуються лише споживчих кредитів. Якщо кошти були взяті на інші цілі, механізм стягнення може відрізнятися.

Довідка Finance.ua:

Потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава у рамках програми іпотечного кредитування «єОселя». У цілому, угоди скоротилися у 10 разів.

452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного. Проте українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло, йдеться у статистиці Опендатаботу.

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