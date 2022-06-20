Статус кандидата на вступ в ЄС: Шмигаль розповів про переваги, які отримає Україна — Finance.ua
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Статус кандидата на вступ в ЄС: Шмигаль розповів про переваги, які отримає Україна

Вчора 09:12Казна та Політика
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Статус кандидата на вступ в ЄС: Шмигаль розповів про переваги, які отримає УкраїнаСтатус кандидата на вступ в ЄС: Шмигаль розповів про переваги, які отримає Україна
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про переваги, які Україна матиме після отримання статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
Про це Шмигаль повідомив у Facebook.
«По-перше, це юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів», — зазначив прем’єр.
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Також підготовка до членства передбачатиме завершення всебічної трансформації всіх сфер.
«У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу», — написав Шмигаль.
«Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна як країна-кандидат матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політики ЄС», — наголосив голова уряду.
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На його переконання, Україна ставатиме більш привабливою для інвесторів після отримання статусу кандидата та початку руху до членства.
«Бізнес-клімат наближатиметься до умов, як у країнах ЄС — інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес — захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над росією», — заявив Шмигаль.
Крім того, він повідомив, що Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної допомоги). Він пояснив, що така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.
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За його словами, «акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС».
Шмигаль переконаний, що рух до ЄС дозволить модернізувати Українську державу.
«Ми зацікавлені зробити всі зміни якнайшвидше. Україна — це Європа і невдовзі Україна буде членом Європейського Союзу», — наголосив Шмигаль.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами: УНІАН
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