Статки Ілона Маска збільшилися майже на $11 млрд за два дні його свідчень у суді — Finance.ua

Статки Ілона Маска збільшилися майже на $11 млрд за два дні його свідчень у суді
Статки мільярдера Ілона Маска зросли найбільше за понад два місяці, поки він давав свідчення в суді Сан-Франциско про свій твіт 2018 року щодо Tesla Inc.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Маска збільшилися приблизно на $10,6 млрд — до $145,2 млрд з моменту його виступу в пʼятницю, що стало найбільшим дводенним приростом з листопада. Його власний капітал відновився цього року разом із більшістю з 500 найбагатших людей світу, оскільки ринки приходять до тями після 2022 року.
Маск зіткнувся із судовим позовом про шахрайство з цінними паперами через твіт у серпні 2018 року, в якому він сказав, що «розглядає можливість вивести Tesla в приватну власність» з цінником у $420 за акцію і що «фінансування забезпечено».
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Інвестори стверджують, що його заяви були брехнею, через яку вони зазнали великих збитків. Маск стверджував, що немає причинно-наслідкового звʼязку між його твітами та ціною акцій. Але акції Tesla зросли на 13,3% у день публікації твіту.
Нагадаємо, у грудні цінні папери Tesla подешевшали на 44%, а за рік вони обвалилися майже на 70% після максимуму понад $400 у листопаді 2021-го.
Капітал мільярдера почав зменшуватися після непродуманого поглинання соцмережі Twitter. Це негативно впливає на найвідоміший актив Маска та головне джерело його багатства — Tesla. Частка Ілона Маска в Tesla коштує близько $40 млрд, а опціони — ще $28 млрд. Акції компанії падають, а спостерігачі ставлять під сумнів оповитий легендами статус Маска як геніального підприємця.
У середині грудня Маск продав черговий пакет акцій Tesla на суму майже $3,6 млрд, що стало четвертим розпродажем із моменту оголошення ним про придбання соцмережі Twitter.
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