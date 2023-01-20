"Брехня" Маска про Tesla обійшлася інвесторам у мільйони. За рік акції компанії впали на 62% — Finance.ua

"Брехня" Маска про Tesla обійшлася інвесторам у мільйони. За рік акції компанії впали на 62% Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

"Брехня" Маска про Tesla обійшлася інвесторам у мільйони. За рік акції компанії впали на 62%

У США триває суд між Ілоном Маском та інвесторами компанії Tesla. Як стверджує один з акціонерів Tesla, які подали колективний позов проти Ілона Маска, він просто збрехав, заявивши свого часу, що фінансування для приватизації Tesla вже забезпечене.

Про це пише Reuters.

Інвестор Tesla Глен Літтлтон вимагає відшкодування збитків від імені акціонерів, які торгували акціями Tesla через кілька днів після того, як Маск опублікував свій план приватизації компанії в серпні 2018 року.

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«Брехня Маска призвела до того, що звичайні люди втратили мільйони доларів», — заявив Ніколас Поррітт, головний адвокат інвесторів на попередньому засіданні суду в Сан-Франциско.

Адвокат Маска пояснив, що той просто використав неправильні слова, коли він написав у Twitter про свої плани щодо приватизації компанії-автовиробника у 2018 році, але при цьому він серйозно ставився до того, щоб зробити компанію приватною, і зрештою зіткнувся з протидією акціонерів.

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Колектив присяжних із 9 осіб вирішить, чи завищували твіти Маска ціну акцій Tesla штучно, і якщо так, то наскільки. До обвинувачених входять нинішні та колишні директори Tesla.

Суд відновиться в п’ятницю за участю свідка-експерта, і, можливо, у ньому виступить сам Ілон Маск.

Минулого тижня суддя Едвард Чен відхилив прохання Маска перенести справу до Техасу, при цьому мільярдер висловив занепокоєння, що потенційні присяжні в Каліфорнії будуть упереджено ставитися до нього.

62%, За минулий рік акції Tesla впали приблизно на пише cnbc.com.

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