Ілон Маск знову розкритикував центробанк США та попередив про серйозні наслідки — Finance.ua

Ілон Маск знову розкритикував центробанк США та попередив про серйозні наслідки 17.01.2023, 00:42 — Фондовий ринок

Ілон Маск знову розкритикував центробанк США та попередив про серйозні наслідки

Американський бізнесмен знову почав публічно критикувати Федеральну резервну систему США. Все через монетарну політику центрального банку.

Про це пише Business Insider

На думку Ілона Маска, дії Федерального резерву можуть призвести до серйозних наслідків у майбутньому. Нагадаємо, що центробанк США проводить одну з найагресивніших монетарних політик у світі.

Ілон Маска критикує центробанк США, але є нюанс

У 2022 році Федеральний резерв підняв базову ставку від майже нуля до 4,5%. Головна ціль — вгамування інфляції, яка у червні досягла рекордного значення за понад 40 років. Ба більше, центробанк сигналізує про збереження ставки на високому рівні у 2023 році навіть попри побоювання щодо рецесії.

«Чим вище ставки, тим потужніше падіння», — прокоментував Маск монетарну політику банку.

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Бізнесмен також порівняв дії Федерального резерву у 2022 та 2009 роках. Після глобальної кризи 2008 року американський центральний банк проводив політику ультранизьких ставок, що провокувало стрімке зростання вартості акцій на ринку протягом наступного десятиліття. Маск поставив риторичне питання, що було б, якби банк тоді почав підіймати ставки.

Влив Федерального резерву на ринок

Наслідком агресивної монетарної політики Федерального резерву став масштабний розпродаж на фондовому ринку, що є звичним явищем у таких умовах. Одним із лідерів за втратами став виробник електрокарів Tesla. Знецінення акцій компанії досягнуло 64% від початку 2022 року. Для порівняння Індекси S&P 500 та Nasdaq за 2022 рік впали на 19% та 32% відповідно

Це потягнуло за собою стрімкий обвал особистого капіталу бізнесмена. По-перше, він втрати статус найбагатшої людини у світі, поступившись французькому мільярдеру та власнику конгломерату компаній LMVH Бернару Арно. По-друге, значне зменшення статків Маска відмітили навіть у Книзі рекордів Гіннеса.

Додамо, що це не вперше Ілон Маск критикує Федеральний резерв та його дії. Минулого разу він звинуватив центробанк у знеціненні акцій виробника електрокарів. За його словами, люди можуть отримувати більші доходи від розміщення своїх коштів на ощадних рахунках й тому вони менш схильні купувати акції.

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