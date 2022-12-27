Маск потрапив у рейтинг найгірших керівників технологічних компаній — Finance.ua

Маск потрапив у рейтинг найгірших керівників технологічних компаній Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

Маск потрапив у рейтинг найгірших керівників технологічних компаній

Видання The Guardian опублікувало рейтинг найгірших технологічних босів 2022 року. До списку увійшли Марк Цукерберг, Джефф Безос, Параг Агравал, Сем Бенкман-Фрід, Елізабет Холмс. Звичайно, список був би неповним без Ілона Маска.

Власник SpaceX і Tesla провів насичений рік, наповнений конфліктами, скандалами, технологічними розробками, дискусіями про криптовалюту та звісно, покупкою Twitter. Як зазначає The Guardian, «найбагатша людина у світі неодноразово демонструвала, що не розуміє зв’язку між словами, вчинками та наслідками».

Після завершення угоди про придбання Twitter Маск відразу вніс радикальні зміни в компанію — звільнив СЕО, вивів раду директорів та скоротив майже 75% працівників компанії. Далі підприємець запропонував стягувати з користувачів плату за преміум-підписку Twirrer Blue. Як результат — майже відразу зловмисники запустили декілька фішингових кампаній, спрямованих на верифікованих користувачів. Пізніше Маск оголосив, що платформа видалить усі застарілі «сині галочки» верифікації й надалі соцмережа запропонує «золоту галочку» для корпорацій, а для державних та дипломатичних установ — «сіру». Крім того, базу акаунтів Twitter буде очищено від 1,5 млрд «мертвих» профілів.

Водночас ображені звільнені працівники Twitter подали колективний позов проти Маска, а ті, які залишилися, піддалися жорстким змінам у корпоративній політиці компанії.

Також мільярдер попередив співробітників, що наступного року Twitter може мати дефіцит коштів у понад $ 1 млрд, а отже — стати неплатоспроможним. Саме тому підприємець налаштований зберегти рекламодавців, а натомість навіть готовий продавати їм персональні дані користувачів.

Останнім великим скандалом в епопеї «Twitter-Ілон Маск» стали погрози від ЄС. Бізнесмена запросили дати свідчення в Європейському парламенті через його бурхливу дільність на платформі та навіть пригрозили заблокувати соцмережу на території єврозони. Жест був зроблений після останніх резонансних вчинків мільярдера — баном журналістів і зміною користувацької політики платформи.

«Twitter відіграє ключову роль у демократичному житті Європейського Союзу та надає можливості для громадянського дискурсу, — зазначила президентка законодавчого органу ЄС Роберта Мецола. — Платформа не повинна мимоволі ставати каталізатором ненависті та дезінформації».

Цікаво, що Маск поки ніяк не зреагував на запрошення європейських вищих чиновників. Зараз мільйонер зайнятий тим, що звільняє хакерів-стажерів та впроваджує новий функціонал у Twitter.

noworries За матеріалами:

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