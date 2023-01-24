Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter — Finance.ua

Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter 24.01.2023, 00:32 — Технології&Авто

Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter

Глава Twitter Ілон Маск анонсував дорожчу підписку для користувачів соцмережі. Про конкретні цифри він не повідомив, але тариф покажуть уже цього тижня.

Про свої плани мільярдер розповів у Twitter.

«Також буде дорожча підписка без реклами», — коротко анонсував зміни мільярдер.

Він також відповів на критику від користувача реклами. Маск також вважає, що вона стала занадто великою і нав’язливою, через що вживатимуться заходів найближчим часом.

Спілкуючись із фанатами мільярдер підтвердив, що також планує створити фонд для блогерів, які залучають публіку оригінальним контентом на платформі.

Нагадаємо, що зараз підписка Twitter Blue коштує $8 на місяць. За ці гроші користувач отримує синю галочку верифікації на сторінці та використання соцмережі без реклами.

Що стосується реклами, то Маск останнім часом запровадив багато змін. Серед них — у Twitter з’явилася політична реклама.

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