Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter — Finance.ua
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Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter

Технології&Авто
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Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter
Маск анонсував дорожчу підписку у Twitter
Глава Twitter Ілон Маск анонсував дорожчу підписку для користувачів соцмережі. Про конкретні цифри він не повідомив, але тариф покажуть уже цього тижня.
Про свої плани мільярдер розповів у Twitter.
«Також буде дорожча підписка без реклами», — коротко анонсував зміни мільярдер.
Він також відповів на критику від користувача реклами. Маск також вважає, що вона стала занадто великою і нав’язливою, через що вживатимуться заходів найближчим часом.
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Спілкуючись із фанатами мільярдер підтвердив, що також планує створити фонд для блогерів, які залучають публіку оригінальним контентом на платформі.
Нагадаємо, що зараз підписка Twitter Blue коштує $8 на місяць. За ці гроші користувач отримує синю галочку верифікації на сторінці та використання соцмережі без реклами.
Що стосується реклами, то Маск останнім часом запровадив багато змін. Серед них — у Twitter з’явилася політична реклама.

Ілон Маск та Twitter: непроста історія 🧐

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