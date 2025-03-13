Стартує новий курс навчання, де жінки можуть безоплатно опанувати спецтехніку — Finance.ua
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Стартує новий курс навчання, де жінки можуть безоплатно опанувати спецтехніку

Особисті фінанси
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Стартує новий курс навчання, де жінки можуть безоплатно опанувати спецтехніку
Стартує новий курс навчання, де жінки можуть безоплатно опанувати спецтехніку
Шведський проєкт Reskilling Ukraine у межах безоплатної програми перекваліфікації Iron Women відкрив набір на курс «машиністка екскаватора» та «водійка фронтального навантажувача», пише divoche.media.
Навчання розпочнеться 21 квітня та складатиметься з двох етапів: теоретичних онлайн-занять у вечірній час (24 квітня — 8 травня) та тритижневої практики на спеціально облаштованій локації в Київській області. Завершення курсу заплановане на 30 травня.
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Хто може взяти участь
Взяти участь у програмі можуть жінки віком від 18 років, які мають дійсне посвідчення водія будь-якої категорії, досвід керування транспортним засобом та мотивацію до працевлаштування за новою спеціальністю.
Де працюватимуть
Після завершення навчання випускниці зможуть працювати на закритих майданчиках як помічниці машиніста екскаватора або водійки навантажувача без права виїзду на дороги загального користування.
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Учасницям програми навчання повністю оплачують проживання та харчування. Подати заявку можна до 28 березня за посиланням.
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Нагадаємо, як писав Опедатабот, директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де затребуваані жінки. За рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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