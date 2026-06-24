Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі Сьогодні 13:22 — Казна та Політика

Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства анонсувала запуск підготовки проєкту будівництва Канівської ГАЕС.

Про це йдеться в повідомленні у Facebook Агенції ДПП, пише interfax.

Це вмежах Ukraine Government PPF (Ukraine Government Project Preparation Facility, програма для підтримки підготовки публічних інвестиційних проєктів в Україні, що реалізується Агенцією ДПП за підтримки Світового банку).

«Починаємо роботу над підготовкою проєкту будівництва Канівської ГАЕС у межах Ukraine Government PPF. Рішення про розподіл проєкту для подальшої підготовки ухвалила Міжвідомча робоча група з підготовки публічних інвестиційних проєктів (Project Preparation Unit, PPU) на своєму 8-му засіданні. Ініціатор проєкту — ПрАТ «Укргідроенерго», — йдеться в повідомленні у Facebook Агенції ДПП.

Подібні масштабні проєкти «не стартують із будівельного майданчика», а потребують попередньої якісної підготовки. Відповідно, Агенція ДПП буде напрацьовувати «добре структуроване інвестиційне ТЕО», оцінку екологічного та соціального впливу відповідно до міжнародних стандартів, а також зрозумілу логіку реалізації й обґрунтовану стратегію фінансування.

Для цього вона, зокрема, планує конкурентне залучення консультантів.

З огляду на стратегічне значення та складність проєкту, організація координуватиме його підготовку з міжнародними фінансовими організаціями (IFIs), організаціями з фінансування розвитку (DFIs), міжнародними партнерами з розвитку та «Укргідроенерго».

Агенція ДПП зазначила, що Канівська ГАЕС — важливий проєкт для української енергосистеми, оскільки її високоманеврові генеруючі потужності забезпечать баланс і надійність об’єднаної енергосистеми України.

Раніше писали , що Україна вимагає від рф $2,5 млрд відшкодування за знищену Каховську ГЕС.

Також ми розповідали всі деталі у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.