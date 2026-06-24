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Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі

Казна та Політика
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Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства анонсувала запуск підготовки проєкту будівництва Канівської ГАЕС.
Про це йдеться в повідомленні у Facebook Агенції ДПП, пише interfax.
Це вмежах Ukraine Government PPF (Ukraine Government Project Preparation Facility, програма для підтримки підготовки публічних інвестиційних проєктів в Україні, що реалізується Агенцією ДПП за підтримки Світового банку).
«Починаємо роботу над підготовкою проєкту будівництва Канівської ГАЕС у межах Ukraine Government PPF. Рішення про розподіл проєкту для подальшої підготовки ухвалила Міжвідомча робоча група з підготовки публічних інвестиційних проєктів (Project Preparation Unit, PPU) на своєму 8-му засіданні. Ініціатор проєкту — ПрАТ «Укргідроенерго», — йдеться в повідомленні у Facebook Агенції ДПП.
Подібні масштабні проєкти «не стартують із будівельного майданчика», а потребують попередньої якісної підготовки. Відповідно, Агенція ДПП буде напрацьовувати «добре структуроване інвестиційне ТЕО», оцінку екологічного та соціального впливу відповідно до міжнародних стандартів, а також зрозумілу логіку реалізації й обґрунтовану стратегію фінансування.
Для цього вона, зокрема, планує конкурентне залучення консультантів.
З огляду на стратегічне значення та складність проєкту, організація координуватиме його підготовку з міжнародними фінансовими організаціями (IFIs), організаціями з фінансування розвитку (DFIs), міжнародними партнерами з розвитку та «Укргідроенерго».
Агенція ДПП зазначила, що Канівська ГАЕС — важливий проєкт для української енергосистеми, оскільки її високоманеврові генеруючі потужності забезпечать баланс і надійність об’єднаної енергосистеми України.
Раніше писали, що Україна вимагає від рф $2,5 млрд відшкодування за знищену Каховську ГЕС.
Також ми розповідали всі деталі у статті:

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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