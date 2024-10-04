Стартувала лотерея Green Card: як взяти участь — Finance.ua

Стартувала лотерея Green Card: як взяти участь Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Стартувала лотерея Green Card: як взяти участь

На офіційному сайті американської імміграційної програми Diversity Visa Lottery з’явилася інформація щодо строків прийому заявок та реєстрації на участь у програмі Green Card (Грін кард) у 2024 році. Щорічно уряд США надає до 55 тисяч віз людям, які успішно пройшли лотерею.

Про це повідомляє Ukrainian in Poland.

Green Card (Diversity Immigrant Visa Program) — це лотерея, яку щорічно проводить Державний Департамент США з метою залучення активних іммігрантів і підтримання багатонаціональності населення країни.

Грін карта дає можливість легально проживати та працювати в США, а також відкриває двері до багатьох інших можливостей, таких як можливість отримати американське громадянство у майбутньому.

Реєстрація на лотерею

Заповнення онлайн-заявки: важливо подавати заявку лише через офіційний сайт, щоб уникнути шахрайства. Заповнення форми безкоштовне, і немає потреби звертатися до посередників. Перевірка відповідності критеріям: кожен учасник повинен відповідати певним вимогам. Зазвичай це стосується країни народження та рівня освіти або досвіду роботи. Правильне заповнення анкети: під час заповнення заявки необхідно бути уважним, адже навіть невелика помилка може призвести до дискваліфікації. Форма включає особисту інформацію, дані про сім’ю та фотографії. Підтвердження реєстрації: після успішної реєстрації ви отримаєте унікальний код підтвердження, який необхідно зберігати. Він знадобиться для перевірки результатів лотереї.

Які можливості надає виграш

Виграш у лотереї Green Card 2026 надає переможцю, а також усім членам його сім’ї, які можуть переїхати разом із ним до США, практично всі права громадян Америки, за винятком виборчих.

На правах членів родини переможця до Америки можуть виїхати його/її дружина/чоловік (навіть якщо шлюб укладено після виграшу), а також їхні діти віком до 21 року.

Отримавши Грін кард, вони можуть:

безперешкодно в’їжджати до США та виїжджати з країни, а також без віз перетинати кордони тих країн, з якими у США є відповідні угоди;

працевлаштуватися в будь-якій компанії на території США або відкрити власну справу;

скористатися урядовою програмою допомоги в сфері освіти;

мати соціальні привілеї при виході на пенсію (за умови, що до цього вони хоча б 10 років відпрацювали в країні);

легально володіти нерухомістю, автомобілями, вогнепальною зброєю тощо;

у рази менше, ніж інші іноземці, платити за навчання в університетах та коледжах.

Хто може взяти участь

Участь у лотереї Green Card є загальнодоступною й майже не передбачає жодних обмежень.

Для отримання імміграційної візи за умовами лотереї знання англійської мови не є обов’язковим.

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Щодо технічних обмежень для потенційних отримувачів Green Card, вони повинні мати принаймні повну середню освіту або протягом останніх п’яти років працювати за своєю спеціальністю не менше двох років.

Також кандидати на отримання Грін карт повинні:

не мати кримінального минулого та надати довідку про відсутність судимості;

не мати захворювань, які могли б нашкодити американському суспільству;

мати громадянство держави, допущеної до участі в лотереї.

Терміни подачі на Грін карту

У 2024 році офіційний прийом заявок за програмою лотереї Green Card (Diversity Immigrant Visa Program DV-2026) розпочався 2 жовтня і триватиме до 5 листопада.

Розіграш лотереї відбудеться у травні 2025 року.

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Після проведення розіграшу переможцям буде призначено дату співбесіди в консульстві США. За підсумками співбесіди буде ухвалено остаточне рішення про їхню можливість іммігрувати в Америку.

Cпівбесіда — це ключовий етап конкурсу. Саме на ній і буде вирішуватися питання щодо вашого переїзду до США. Тож якщо ви берете участь у лотереї, одразу починайте готуватися й до можливої співбесіди з візовим офіцером. За статистикою, майже половина учасників відсіюється саме на цьому етапі.

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