Стало відомо, за яку валюту найчастіше купують Bitcoin — Finance.ua

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Стало відомо, за яку валюту найчастіше купують Bitcoin

Криптовалюта
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Стало відомо, за яку валюту найчастіше купують Bitcoin
Стало відомо, за яку валюту найчастіше купують Bitcoin
Сукупний обсяг біржової BTC-торгівлі з використанням корейської вони у першому кварталі цього року склав $456 млн, що більше за торгівлю американськими доларами, що становила $445 млн.
Про це повідомляє The Block.
Цей сплеск торгівлі біткоїнами відображає активність ринку Південної Кореї, який на короткий час навіть перевершив фондовий ринок країни під час березневого буму цифрових активів.
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Завдяки таким великим біржам, як Upbit, Bithumb, і таким новачкам у Кореї, як Crypto.com і Binance, інфраструктура країни стрімко розвивається. Наразі централізовані біржі задовольняють більшу частину попиту місцевого населення на монети.
У міру того, як Південна Корея зміцнює свої позиції як центр торгівлі біткоїнами, уряд активізує зусилля з регулювання сектору. Прийняття закону про захист користувачів віртуальних активів у липні 2023 року стало першим кроком країни на шляху до регулювання біткоїна, імплементація якого очікується в липні цього року.
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Цей закон спрямований на боротьбу з незаконною діяльністю і передбачає такі заходи, як захист коштів користувачів та участь у страхових програмах для попередження порушень безпеки. Крім того, Південна Корея працює над подальшими регуляторними заходами, зосереджуючись на стандартизації випуску цифрових активів і розширенні розкриття інформації для інвесторів.
Однією з особливостей регулювання у Кореї є пильний моніторинг фінансової інформації клієнтів, особливо, якщо вони підозрюються у протиправній діяльності.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
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