Більшість споживачів почали довіряти криптовалютам — Deutsche Bank — Finance.ua
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Більшість споживачів почали довіряти криптовалютам — Deutsche Bank

Криптовалюта
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Більшість споживачів почали довіряти криптовалютам — Deutsche Bank
Більшість споживачів почали довіряти криптовалютам — Deutsche Bank
Споживачі фінансових послуг змінили своє скептичне ставлення до криптовалют на менш упереджене.
Про це повідомляє Reuters.
52% респондентів оцінює криптовалюту Bitcoin як важливий клас активів і спосіб платіжних операцій у найближчому майбутньому, показує опитування Deutsche Bank. Водночас майже третина опитаних все ще очікують, що його ціна навіть після рекордного зростання скоротиться до кінця 2024 року.
У вересні 2023 року таку саму оцінку мало 40% опитаних.
Як зазначає видання, інвестиції у цифрові криптовалюти вимірюються мільярдами. Водночас провідні фінансові регулятори постійно попереджають, що криптовалюта не має внутрішньої цінності та є ризикованим активом.

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Не дивлячись на такі заяви, тільки 1% опитаних вважають криптовалюту примхою чи чудернацьким винаходом, який з часом просто зникне.
Опитування опубліковане на фоні здобуття Bitcoin рекордної вартості. У березні ця криптовалюта почала коштувати $73 803,25. Таким чином Bitcoin повернувся до високих показників оцінної вартості після стрімкого падіння у 2022 році.
Пожвавлення зацікавленості до криптовалюти на думку аналітиків пов’язане насамперед очікуванням скорочення облікових ставок, що може спровокувати інфляційний процес, а також імовірністю зростання спотових Bitcoin-ETF активів.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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