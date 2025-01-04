Стало відомо, яким буде третє покоління Nothing Phone — Finance.ua

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Стало відомо, яким буде третє покоління Nothing Phone

Технології&Авто
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Стало відомо, яким буде третє покоління Nothing Phone
Стало відомо, яким буде третє покоління Nothing Phone, Фото: Nothing
Nothing Phone (2a) і Nothing Phone (2a) Plus працюють на чипсетах MediaTek, але вже деякий час ходять чутки, що третє покоління цих смартфонів перейде на процесори Snapdragon 7s Gen 3 від Qualcomm.
Новий звіт на основі даних з оперативної системи підтверджує цей крок, пише GSMArena.
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В останніх збірках Nothing OS 3.0, що працюють на основі Android 15, виявили, що смартфони таки будуть працювати під керівництвом Snapdragon 7s Gen 3.
Кодова назва Nothing Phone (3a) — «asteroids», тоді як Nothing Phone (3a) Plus — «asteroids_plus».
CMF Phone 2 також вийде у 2025 році, і він має кодову назву «galaga». Другий смартфон від бюджетного дочірнього бренду Nothing продовжить працювати на чипі MediaTek.
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Також цікаво те, що Nothing Phone (3a) може постачатися з телефотокамерою, тоді як Nothing Phone (3a) Plus може піти ще далі завдяки перископічному об’єктиву.
Якщо це правда, то це буде перший в історії телефон Nothing з перископною телефотокамерою.
Phone (3a) і Phone (3a) Plus, як повідомляється, також матимуть підтримку eSIM, що також вперше для бренду.
Цілком ймовірно, що покупці зможуть використовувати одну фізичну SIM-карту та одну eSIM-карту або дві фізичні SIM-карти. CMF Phone 2 не матиме підтримки eSIM.
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