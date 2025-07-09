Bentley показала концепт свого першого електромобіля — Finance.ua

Bentley показала концепт свого першого електромобіля Сьогодні 23:28 — Технології&Авто

Bentley показала концепт свого першого електромобіля

Bentley готується вийти на ринок електромобілів у 2026 році й вже представила свій футуристичний концепт EXP 15, який передбачає абсолютно нове бачення люксового седана в епоху кросоверів.

Модель позиціонують як припіднятий спортивний седан, який поєднує риси купе, класичного седана й кросовера. Довжина моделі перевищує п’ять метрів.

За словами головного дизайнера бренду Робіна Пейджа, це сміливий експеримент, покликаний відповісти на запити клієнтів, які більше не хочуть традиційний триоб’ємний седан: «Деякі клієнти хочуть класичну триоб’ємну форму, інші — однооб’ємну, а ще інші — щось більш вишукане. Тож для нас це була можливість поговорити з людьми і зрозуміти їхні уподобання».

EXP 15 також здивував незвичною компоновкою салону з трьома посадковими місцями — рішенням, що більше асоціюється з суперкарами, ніж із розкішними седанами.

Bentley не розкриває технічних характеристик EXP 15, однак зазначає, що концепт задумано як повнопривідний електромобіль з великою автономністю та високошвидкісною зарядкою.

EXP 15 не є прототипом серійної моделі 2026 року, але демонструє напрям, у якому рухається бренд у дизайні, технологіях та ергономіці.

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