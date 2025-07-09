Bentley показала концепт свого першого електромобіля — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bentley показала концепт свого першого електромобіля

Технології&Авто
33
Bentley показала концепт свого першого електромобіля
Bentley показала концепт свого першого електромобіля
Bentley готується вийти на ринок електромобілів у 2026 році й вже представила свій футуристичний концепт EXP 15, який передбачає абсолютно нове бачення люксового седана в епоху кросоверів.
Модель позиціонують як припіднятий спортивний седан, який поєднує риси купе, класичного седана й кросовера. Довжина моделі перевищує п’ять метрів.
Bentley показала концепт свого першого електромобіля
За словами головного дизайнера бренду Робіна Пейджа, це сміливий експеримент, покликаний відповісти на запити клієнтів, які більше не хочуть традиційний триоб’ємний седан: «Деякі клієнти хочуть класичну триоб’ємну форму, інші — однооб’ємну, а ще інші — щось більш вишукане. Тож для нас це була можливість поговорити з людьми і зрозуміти їхні уподобання».
EXP 15 також здивував незвичною компоновкою салону з трьома посадковими місцями — рішенням, що більше асоціюється з суперкарами, ніж із розкішними седанами.
Bentley показала концепт свого першого електромобіля
Bentley не розкриває технічних характеристик EXP 15, однак зазначає, що концепт задумано як повнопривідний електромобіль з великою автономністю та високошвидкісною зарядкою.
EXP 15 не є прототипом серійної моделі 2026 року, але демонструє напрям, у якому рухається бренд у дизайні, технологіях та ергономіці.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems