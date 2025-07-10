Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками — Finance.ua

Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками
Gmail і раніше пропонував інструменти боротьби з небажаною поштою — фільтрацію спаму, автоматичне блокування фішингових листів і вірусів, а також функцію «швидкого відписування».
Завдяки нововведенню користувачі тепер можуть централізовано переглядати та керувати своїми підписками, не витрачаючи час на пошук відповідних кнопок у кожному листі.
Що таке функція «Керування підписками»?
Це новий розділ у Gmail, де зібрані всі активні підписки користувача. Вони відсортовані за частотою надсилання листів — зверху ті відправники, які надсилають найбільше повідомлень.
Поруч вказано кількість отриманих електронних листів за останні тижні. Клікнувши на конкретного відправника, можна переглянути всі листи від нього та одним натисканням відписатися — Gmail самостійно надішле запит на скасування підписки.
Як знайти нову функцію?
Перейдіть у головне меню Gmail у вебверсії або мобільному застосунку (Android чи iOS) та оберіть пункт «Керування підписками». Функція вже поступово з’являється у різних країнах.
Контроль над поштою — ще простіший
Gmail і раніше пропонував інструменти боротьби з небажаною поштою — фільтрацію спаму, автоматичне блокування фішингових листів і вірусів, а також функцію «швидкого відписування».
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