Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками

Технології&Авто
8
Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками
Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками
Gmail і раніше пропонував інструменти боротьби з небажаною поштою — фільтрацію спаму, автоматичне блокування фішингових листів і вірусів, а також функцію «швидкого відписування».
Завдяки нововведенню користувачі тепер можуть централізовано переглядати та керувати своїми підписками, не витрачаючи час на пошук відповідних кнопок у кожному листі.

Що таке функція «Керування підписками»?

Це новий розділ у Gmail, де зібрані всі активні підписки користувача. Вони відсортовані за частотою надсилання листів — зверху ті відправники, які надсилають найбільше повідомлень.
Поруч вказано кількість отриманих електронних листів за останні тижні. Клікнувши на конкретного відправника, можна переглянути всі листи від нього та одним натисканням відписатися — Gmail самостійно надішле запит на скасування підписки.

Як знайти нову функцію?

Перейдіть у головне меню Gmail у вебверсії або мобільному застосунку (Android чи iOS) та оберіть пункт «Керування підписками». Функція вже поступово з’являється у різних країнах.

Контроль над поштою — ще простіший

Gmail і раніше пропонував інструменти боротьби з небажаною поштою — фільтрацію спаму, автоматичне блокування фішингових листів і вірусів, а також функцію «швидкого відписування».
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems