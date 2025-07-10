Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками — Finance.ua

Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками Сьогодні 04:25 — Технології&Авто

Gmail запускає функцію для швидкого керування підписками

Gmail і раніше пропонував інструменти боротьби з небажаною поштою — фільтрацію спаму, автоматичне блокування фішингових листів і вірусів, а також функцію «швидкого відписування».

Завдяки нововведенню користувачі тепер можуть централізовано переглядати та керувати своїми підписками, не витрачаючи час на пошук відповідних кнопок у кожному листі.

Що таке функція «Керування підписками»?

Це новий розділ у Gmail, де зібрані всі активні підписки користувача. Вони відсортовані за частотою надсилання листів — зверху ті відправники, які надсилають найбільше повідомлень.

Поруч вказано кількість отриманих електронних листів за останні тижні. Клікнувши на конкретного відправника, можна переглянути всі листи від нього та одним натисканням відписатися — Gmail самостійно надішле запит на скасування підписки.

Як знайти нову функцію?

Перейдіть у головне меню Gmail у вебверсії або мобільному застосунку (Android чи iOS) та оберіть пункт «Керування підписками». Функція вже поступово з’являється у різних країнах.

Контроль над поштою — ще простіший

Gmail і раніше пропонував інструменти боротьби з небажаною поштою — фільтрацію спаму, автоматичне блокування фішингових листів і вірусів, а також функцію «швидкого відписування».

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