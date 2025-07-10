У WhatsApp для iOS з’явилася нова функція — Finance.ua

У WhatsApp для iOS з’явилася нова функція 10.07.2025, 01:11 — Технології&Авто

У WhatsApp для iOS з’явилася нова функція

У бета-версії WhatsApp для iOS стартувало тестування функції ланцюжків повідомлень — аналога обговорюваних гілок, які вже доступні користувачам Android.

Ця опція дозволить створювати окремі гілки для обговорення конкретних повідомлень, не перевантажуючи основний чат. На відміну від класичних відповідей із цитатою, що залишаються у загальній стрічці, ланцюжки допоможуть зручніше відстежувати діалоги, особливо у жвавих групах, де паралельно ведеться кілька тем.

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Принцип роботи простий: біля повідомлень, які мають відповіді в ланцюжку, з’явиться спеціальний індикатор. Натиснувши на нього, користувач відкриє окремий екран із повною гілкою обговорення. Там можна буде прочитати всі повідомлення у хронології та продовжити переписку.

Наразі функція ще на стадії розробки та поки що недоступна для всіх бета-тестерів через Apple TestFlight. WhatsApp зазвичай впроваджує масштабні оновлення поступово, тож перед загальним запуском ланцюжків очікується ще кілька тестових збірок програми.

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