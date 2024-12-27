Небезпечна звичка: чому не можна класти телефон на стіл екраном догори — Finance.ua

Небезпечна звичка: чому не можна класти телефон на стіл екраном догори Сьогодні 04:01 — Світ

Небезпечна звичка: чому не можна класти телефон на стіл екраном догори

Мало хто надає значення тому, яким саме чином вони кладуть свій смартфон на поверхню. Здавалося б, це не настільки принципово. Однак на практиці краще перевертати пристрій екраном вниз і завжди залишати його в такому положенні.

Для пересічних користувачів така рекомендація може здатися дивною, оскільки в такому положенні з телефоном неможливо взаємодіяти — ні перевірити пропущені сповіщення, ні побачити, хто дзвонив. Проте, існують принаймні три вагомі причини дотримуватися цього правила.

Перша причина — пошкодження камери

Розміщення смартфона екраном донизу допомагає захистити камеру від пошкоджень. Якщо класти пристрій екраном догори, лінзи камери можуть подряпатися через нерівну або забруднену поверхню. А це, своєю чергою, може легко погіршити якість фотографій і відео.

Якщо весь час класти телефон екраном догори, то з часом подряпини на лінзах можуть погіршити функціональність системи фокусування та автофокусування, що також може вплинути на якість знімків.

Друга причина — охолодження

Смартфони сконструйовані так, що основне охолодження здійснюється через задню панель. Акумулятор, що знаходиться поблизу цієї області, нагрівається під час роботи і потребує контакту з навколишнім середовищем для підтримки оптимальної температури.

Логічно, що коли смартфон лежить екраном догори, теплообмін може бути порушений. Це збільшує ризик перегріву, що може негативно позначитися на акумуляторі та інших важливих компонентах, наприклад, процесорі чи графічному чипі, знижуючи їхню продуктивність і довговічність.

Третя причина — збереження заряду

Сучасні смартфони оснащені датчиками освітленості, які виконують кілька корисних функцій. Одна з них — запобігання випадковому натисканню на екранні кнопки під час розмови. Коли світло потрапляє на датчики, вони визначають, що телефон зараз перебуває у використанні, і екран автоматично гасне. Однак їхня роль на цьому не закінчується.

Ці датчики також допомагають вашому телефону визначити, чи знаходиться він у кишені, і запобігають активації екрана під час надходження сповіщень. Незалежно від того, чи лежить він на поверхні екраном донизу, чи перебуває в кишені, датчики розпізнають положення смартфона і не вмикають дисплей. Це особливо актуально, коли оповіщення надходять часто, оскільки екран залишається вимкненим, що допомагає зберегти заряд батареї.

УНІАН За матеріалами:

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