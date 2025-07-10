Windows 11 отримає нову AI-функцію — Finance.ua

Windows 11 отримає нову AI-функцію Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Windows 11 отримає нову AI-функцію

Після впровадження Copilot, Recall та Windows AI Actions компанія Microsoft продовжує курс на інтеграцію штучного інтелекту в Windows 11. Наступна новинка — Wallpaper AI (Dynamic) — функція, яка дозволить автоматично змінювати шпалери робочого столу залежно від вибраної теми, часу доби або інших сигналів.

Про це повідомляє Windows Latest

Що відомо про Wallpaper AI

У нещодавніх тестових збірках Windows 11 ентузіасти виявили згадки про функцію Dynamic Wallpaper. Активувати її поки неможливо, і в налаштуваннях немає відповідних перемикачів. Однак за внутрішнім описом, ця функція дозволить автоматично оновлювати фон робочого столу на основі вибраних параметрів користувача.

Імовірно, користувач обиратиме тему або категорію, а система самостійно підбиратиме відповідні зображення, змінюючи їх, наприклад, залежно від часу доби. Це вже не звичайне ротаційне оновлення шпалер, як у Spotlight, а щось більш інтелектуальне.

Досвід і експерименти Microsoft

Microsoft вже експериментувала з подібними ідеями. У 2020-х роках компанія розробляла анімаційні та «живі» шпалери з ефектом глибини для бюджетних пристроїв, а також планувала реалізувати паралакс-ефект, що створює ілюзію руху шпалер при переміщенні вікон. Але жодна з цих концепцій не дійшла до фінального релізу.

Читайте також Microsoft скоро випустить ШІ, який зможе змінювати ваші налаштування Windows

Інша спроба — динамічні шпалери в Windows 10X, яка змінювала фон залежно від часу, — також не була впроваджена у Windows 11.

Тепер, з появою ШІ-можливостей, Microsoft може реалізувати більш гнучкий і персоналізований варіант — AI-шпалери, які реагуватимуть на вибраний стиль, динаміку екрана або контекст.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.